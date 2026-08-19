Condenan a cinco años de prisión a conductor que provocó siniestro en ruta 6 donde murieron tres jóvenes

La Fiscalía Departamental de Toledo condenó este miércoles a un hombre que durante la noche del 9 de julio protagonizó un siniestro de tránsito fatal en la ruta 6 en el que murieron tres jóvenes. El individuo, de 56 años, se encontraba manejando bajo los efectos del alcohol.

Según informó Fiscalía, el hombre fue condenado como autor de un delito complejo de homicidio culpable a la pena de cinco años y un mes de penitenciaría, tras un proceso abreviado.

El caso

El siniestro ocurrió sobre las 21:00 de la noche del 9 de julio, a la altura del kilómetro 24,900 de la ruta 6, en el departamento de Canelones. Un auto iba por ruta 6 de oeste a este y fue impactado de costado por otro auto que intentaba cruzar la ruta.

A causa de este choque, el auto que iba por la carretera impactó frontalmente contra un ómnibus. Los tres ocupantes que iban en ese auto murieron en el lugar: el conductor, de 28 años, y dos acompañantes también varones de 20 y 25.

Móvil de Policía Caminera. Foto Archivo El País.

El segundo auto, el que intentó cruzar la ruta, era conducido por el hombre condenado, a quien se le realizó una espirometría que arrojó un resultado positivo: 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por su parte, el conductor del ómnibus, un hombre de 36 años, arrojó un resultado negativo a la espirometría y sufrió heridas leves que no ameritaron el traslado a un sanatorio. Los 16 pasajeros resultaron ilesos.