Dos hombres murieron y tres personas resultaron heridas tras siniestros de tránsito en rutas nacionales

Dos siniestros de tránsito fatales ocurrieron en la mañana de este domingo en rutas nacionales. Uno de ellos fue en ruta 31, en el kilómetro 76, en el departamento de Salto donde murió un motociclista.

El fatal accidente sucedió sobre las 6:35 horas cuando la víctima chocó contra la baranda del puente sobre Arroyo Valentín, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Un fallecido y tres lesionados en ruta 19

Una hora después, sobre las 7:30 horas, sucedió el otro siniestro. Fue en ruta 19, a tres kilómetros de Chuy, en el departamento de Rocha.

Un auto con cuatro ocupantes, por causas a determinar, despistó y volcó. Uno de los ocupantes murió y tres personas resultaron lesionadas.