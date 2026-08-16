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El País Información Policiales

Dos hombres murieron y tres personas resultaron heridas tras siniestros de tránsito en rutas nacionales

Un motociclista falleció en ruta 31, en el kilómetro 76, en el departamento de Salto. En otro accidente ocurrió en ruta 19, cerca de Chuy, donde murió un hombre y tres personas resultaron lesionadas.

El País
El País
16/08/2026, 10:51
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Siniestro fatal en ruta 31 de Salto
Siniestro fatal en ruta 31 de Salto este domingo 16 de agosto de 2026.
Foto: Policía Caminera.

Dos siniestros de tránsito fatales ocurrieron en la mañana de este domingo en rutas nacionales. Uno de ellos fue en ruta 31, en el kilómetro 76, en el departamento de Salto donde murió un motociclista.

El fatal accidente sucedió sobre las 6:35 horas cuando la víctima chocó contra la baranda del puente sobre Arroyo Valentín, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Extraditaron desde Argentina y formalizaron al segundo sospechoso por el triple homicidio en Cerro Norte

Un fallecido y tres lesionados en ruta 19

Una hora después, sobre las 7:30 horas, sucedió el otro siniestro. Fue en ruta 19, a tres kilómetros de Chuy, en el departamento de Rocha.

Un auto con cuatro ocupantes, por causas a determinar, despistó y volcó. Uno de los ocupantes murió y tres personas resultaron lesionadas.

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Móvil de Policía Caminera.

Un hombre fue apuñalado por la espalda en La Comercial: la Policía lo encontró en una estación de servicio

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