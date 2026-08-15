Siniestro fatal en ruta 5: una mujer de 57 años fue atropellada cuando intentó cruzar la carretera

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la noche del viernes en la ruta 5, a la altura del kilómetro 30, en el departamento de Canelones. Una mujer de 57 años que pretendió cruzar la carretera fue embestida por un auto que iba de sur a norte.

Según informó Policía Caminera, la mujer intentó cruzar la ruta de este a oeste pero, al ser atropellada por el auto, murió en el lugar. La conductora del vehículo, de 40 años, resultó ilesa y el resultado de la espirometría a la que se sometió arrojó cero como resultado, es decir que no se registró alcohol en sangre.

Cinco vehículos involucrados en un grave siniestro de tránsito en las inmediaciones del Campeón del Siglo

Por otro lado, en la noche del pasado miércoles un grave siniestro de tránsito múltiple ocurrió en ruta 102 y Camino Siete Cerros, en las inmediaciones del estadio Campeón del Siglo, en el noreste de Montevideo. El incidente involucró a cinco vehículos y resultó con varios lesionados, entre ellos una persona que era trasladada a un refugio en un patrullero.

Policía Caminera informó que el siniestro se produjo aproximadamente a las 20:00 de este miércoles. Un auto que iba por la 102 de este a oeste y pretendía girar a la izquierda para agarrar Camino Siete Cerros fue embestido por un vehículo policial. A su vez, el primer vehículo fue impactado frontalmente por dos vehículos particulares que circulaban en sentido contrario por la misma ruta.

El primer vehículo era conducido por una mujer de 35 años que resultó ilesa, pero a su acompañante de 33 años se le diagnosticó un traumatismo leve con alta médica en el lugar. Un niño de siete años que iba en el mismo auto sufrió politraumatismos leves y fue llevado al Hospital Pereira Rossell para una revisión y rápida atención.

Siniestro de tránsito en la ruta 102 esquina Camino Siete Cerros. Foto: Policía Caminera

En el patrullero, de la Jefatura de Policía de Canelones, manejaba una agente de 37 años quien sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladada al Hospital Policial. A su acompañante le dieron de alta en el lugar porque solo sufrió algunos golpes. Llevaban a un hombre de 36 años hacia un refugio, pero él sufrió "rotura de huesos de la nariz".

Un tercer vehículo era manejado por una mujer de 41 años que sufrió un golpe en el pecho y otro en una pierna con posible fractura, y fue trasladada a un sanatorio privado.

Otra mujer de 34 años manejaba el cuarto vehículo, pero solo sufrió un golpe leve y le dieron de alta allí mismo.

El quinto vehículo involucrado es una moto de la Policía Caminera que sufrió "daños estructurales" al ser impactada por uno de los autos mientras participaba de un control de rutina en la zona, pero ningún trabajador de esa fuerza resultó lesionado.