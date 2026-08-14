“Yo le ofrecí la mano, él no la tomó": director de cátedra de Neurocirugía tras renuncias en el Pereira Rossell

La renuncia del jefe de Neurocirugía del Hospital Pereira Rossell, Gonzalo Costa, quien denunció que “sobrevolaba la omisión de asistencia”, así como la presunta falta de insumos en el centro pediátrico, generó gran revuelo. Las autoridades sanitarias, en tanto, negaron que se haya afectado el servicio tras su alejamiento y el de otros dos neurocirujanos de guardia.

La salida de Costa, que además es profesor grado 4 en la unidad académica (excátedra) de Neurocirugía de la Facultad de Medicina (FMED) de la Universidad de la República (Udelar), derivó en declaraciones del presidente de ASSE, Álvaro Danza, del director del Pereira Rossell, Gustavo Giachetto y de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

El País consultó sobre este episodio a Humberto Prinzo, director de la unidad académica de Neurocirugía –única en Uruguay, con diez docentes y siete residentes- y además preside la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía (SUNC).

Prinzo contó que Costa le informó de las “dificultades” que atravesaba en el servicio durante el último año y medio. “Yo desde la unidad académica siempre le dije, 'estoy a las órdenes para lo que necesites, para poder dar una mano y hacer gestiones en la dirección del Pereira Rossell para mejorar la situación”, indicó.

Dicha unidad académica mantiene vínculo con el servicio de Neurocirugía porque allí se forman los residentes de la especialidad, que son tutoreados por un docente de la cátedra –que era Costa-, así como se forman ateneos, se colabora en cirugías de coordinación, entre otras actividades.

Costa presentó cartas con denuncias a la dirección del hospital el 6 de agosto de 2025, el 10 de marzo y 17 de julio de este año, tal como informó Radio Carve. Al respecto, el catedrático sostuvo que “no fueron” dirigidas ni a la unidad académica, ni a la SUNC, y que accedió a ellas hace “diez o 15 días”.

“Todas esas notas él me lo transmitía verbalmente, ‘mirá pasó esto, le di una nota a la dirección, pasó esto’. Y yo siempre comentándole, ‘bien Gonzalo, decime si necesitás que yo vaya a alguna reunión, me avisas, y te acompaño’”, señaló Prinzo.

Consultado sobre si lo convocó, el catedrático lo negó. “Él intentó solucionar el asunto sin molestarme a mí en el hospital, sin denunciar nada a la SUNC. Pero no lo pudo solucionar, se fueron juntando cosas y dijo 'ta, no va más'”, estimó sobre la salida de su colega.

“Nunca pidió el real apoyo a la unidad académica en este año y medio para que fuéramos a darle una mano. Yo le ofrecí la mano, él no la tomó”, marcó Prinzo sobre Costa, con quien aseguró mantiene buen vínculo. “Es un amigo, aparte que es una persona muy querida y es excelente profesional”, señaló.

Respecto a por qué no se tomó otra decisión ante la información brindada, Prinzo sostuvo que Costa “nunca” planteó su problemática ante la SUNC, y no pidió poner el cargo en conflicto. “Cuando uno quiere tratar un tema eleva una nota escrita y pide una asamblea. Eso nunca ocurrió”, dijo.

El docente grado 5 planteó que en la última sesión de la SUNC, del martes 4 de agosto, alertó que había una “situación compleja” con Costa, y que se resolvió hablar con él para que no se alejara y conocer más detalles del caso.

El viernes 7 de agosto se reunieron con Costa. “Tratamos entre todos de decirle ‘no renuncies Gonzalo, aguantate un poquito’”, agregó, pero este les comunicó que se alejaba. Luego compartió en grupos de WhatsApp la carta, que se viralizó, con denuncias de presuntas irregularidades.

Sobre qué situación encontró ahora, Prinzo respondió: “Lo que yo me pude enterar del lunes a miércoles es que hay varios de los ítems contenidos en su carta que ya están solucionados, y que otros están en vías de solución”. Consultado sobre si entiende que Costa exageró o planteó aspectos que no fueron así en sus denuncias, dijo: "No, no puedo decir eso".

En relación a la aspiración central, dijo que ya “estaba solucionado” cuando envió una carta de reclamo. Sobre la denuncia de marzo del craneótomo roto planteó que “se compró” otro en mayo, y que la situación de los hemostáticos “ya está solucionada”. El microscopio reconoció que es “vetusto”, pero "funciona" y se va a adquirir uno nuevo, como informó Danza.

“La unidad académica de Neurocirugía de la FMED, ante solicitud de la dirección del hospital pediátrico, está brindando colaboración para salir adelante de esta situación”, dijo Prinzo, quien se mostró “optimista” de volver pronto a la "normalidad". Las cirugías de urgencias están “garantizadas”, mientras que estimó que las cirugías coordinadas se retomen en un mes aproximadamente.

El servicio de Neurocirugía de ASSE tiene la estructura de un jefe y cuatro neurocirujanos de guardia, cada uno con una frecuencia semanal. Prinzo prevé que se retome un convenio vigente hasta 2021, que entre varios aspectos implicará que el director de la unidad académica también esté al frente del servicio del Pereira Rossell, de forma “honoraria”.

Tras la salida de Costa, el gobierno reafirmó a Giachetto en el cargo, coincidieron fuentes del centro pediátrico a El País. Durante su gestión también presentaron la renuncia del jefe de Imagenología, Andrés García Bayce, y la directora del hospital pediátrico, Virginia Longo.