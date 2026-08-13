Lustemberg se refirió a dichos del neurocirujano que renunció al Pereira Rosell: "Genera una gran alarma"

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se refirió este jueves en rueda de prensa a la renuncia del jefe de Neurocirugía del Hospital Pereira Rossell , Gonzalo Costa, y otros dos neurocirujanos de guardia en el centro.

Costa señaló en una carta difundida días atrás por Así Nos Va (Radio Carve) a la que accedió El País, que en el hospital pediátrico ya se “sobrevolaba la omisión de asistencia” por una falta de varios insumos necesarios para una atención “digna”.

“Mirá que es llamativo cómo se dio esa situación”, apuntó la jerarca tras ser consultada por el tema, y señaló que la carta de renuncia del especialista “fue a través de los medios de comunicación” en lugar de los canales institucionales que corresponderían al caso.

A su vez respaldó lo dicho por el director del Hospital, Gustavo Giachetto, sobre que el centro “no tiene dificultades que pongan en riesgo la vida de los pacientes”, y aseguró que las autoridades están tomando “todas las medidas para que ese servicio sea fortalecido”.

“Cuando uno comunica temas de salud, que es lo que pasa con el meningococo y con otras cosas, genera una gran alarma de las personas que hoy están requiriendo la atención por parte de los equipos de salud”, advirtió en relación a los dichos del neurocirujano.

Entrada del Hospital Pereira Rossell, ND 20160224 foto Fernando Ponzetto Archivo El Pais

Intercambios previos

Asi Nos Va informó además que Costa presentó varias cartas advirtiendo la situación del servicio de Neurocirugía, tanto el 6 de agosto de 2025, así como el 10 de marzo y 17 de julio de este año.

Finalmente, y antes de renunciar, el pasado viernes Costa tuvo una reunión el pasado viernes con la gerencia general de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) donde, según declaró, le respondieron que no había presupuesto para sus demandas.

Sin embargo, Lustemberg afirmó en la noche de este miércoles en Lado B (TV Ciudad) que luego de esa reunión “se resolvió la compra de un microscopio (que vale US$ 300.000) de última generación y otras dificultades que podían haber”.

Allí también dijo que “llama poderosamente la atención la forma en que los colegas manifestaron eso, con una carta pública que no fue presentada a la dirección del hospital”.