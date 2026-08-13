Neurocirujanos del Pereira Rossell renunciaron tras denunciar que se "sobrevuela" la omisión de asistencia

El jefe de Neurocirugía del Hospital Pereira Rossell, Gonzalo Costa, y otros dos neurocirujanos de guardia presentaron su renuncia esta semana. Costa señaló en una carta que ya se “sobrevolaba la omisión de asistencia”, así también como otras presuntas irregularidades, algo que las autoridades sanitarias negaron. El episodio continuará en el Parlamento.

“Desde hace varios meses sobrevolamos la omisión de asistencia”, denunció Costa en una carta enviada a sus colegas, que difundió Así Nos Va (Radio Carve) y a la que accedió El País, donde además se denunció la presunta falta de insumos en el hospital pediátrico público de referencia a nivel nacional.

Costa denunció que desde el año pasado tuvieron que “suspender coordinaciones por no contar con elementos básicos”, tales como “cabezal de pinchos, elementos anti escaras y para posicionar los niños,hemostáticos, instrumental microquirúrgico adecuado, microscopio quirúrgico, disponibilidad de estudios de neuroimagen en sala de operaciones, aspiración central insuficiente, y una infinidad de etcéteras que no vienen al caso”, acotó el médico.

“En cirugías de urgencia de niños muy graves, con hipertensión endocraneana descompensada no hemos contado con los elementos mínimos para poder realizar la evacuación del hematoma, por ejemplo. No se reponen instrumentos, no se compran los insumos básicos, no se generan recursos humanos”, añadió Costa.

El neurocirujano contó en la misma misiva que envió notas a la dirección y que le indicaron: “está todo arreglado”, “no se va a morir ningún niño”, “tu trabajo lo hace cualquier neurocirujano”, “no depende de mí”, planteó.

Ante estas respuestas, Costa agregó que se comunicó con el Ministerio de Salud Pública (MSP), y que fue derivado al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

El neurocirujano acotó que a la reunión que fue convocado no asistió Danza, sino la gerente y directora regional de ASSE, quienes aseguró que le transmitieron: “Encontramos todo en ruinas, no depende de esta administración”, “no tenemos presupuesto” y eso “lo tienen que arreglar en su Unidad Ejecutora”, a cargo del pediatra Gustavo Giachetto.

“No puedo permitir que en mis pacientes no se cumplan las medidas mínimas de seguridad. Por este motivo y ante la negativa o incapacidad de todas las autoridades a corregir esta situación, doy un paso al costado”, resaltó Costa.

“Es indignante que a los niños más necesitados y enfermos les sean sistemáticamente negados sus derechos a recibir una asistencia digna, de la mejor calidad, en las mejores condiciones de internación, alimentación, con consultas en tiempo y forma”, acotó. “Año a año aumentan la brecha de ‘salud para pobres’ y ‘salud para ricos’”, remató.

Este jueves, Asi Nos Va informó que Costa presentó varias cartas advirtiendo la situación del servicio de Neurocirugía, tanto el 6 de agosto de 2025, así como el 10 de Marzo y 17 de Julio de este año.

En la carta enviada el 10 de marzo, Costa relató dificultades en la atención de una niña. "Le reitero por enésima vez que el hospital no tiene las condiciones mínimas imprescindibles en cuanto al instrumental, ni el resto de insumos básicos para desarrollar estas cirugías tan complejas y riesgosas", apuntó el especialista.

La renuncia de Costa derivó en varias respuestas de las autoridades sanitarias en los últimos días. "En lo que respecta a neurocirugía me parece que es demasiado temerario decir que se ronda la omisión de asistencia, lo rechazo de plano. Se están dando las prestaciones adecuadas", dijo el presidente de ASSE, Danza, este martes en Radio Sarandí.

El presidente del prestador público que tiene a su cargo el Pereira Rossell resaltó que "no hay omisión de asistencia", así como que "están todas las guardias cubiertas", por lo que "no hay ninguna dificultad asistencial".

"El lunes hicimos la orden de compra para microscopio que vale US$ 300.000 y que anda mal hace seis años. Capaz que se podía haber reclamado antes también, pero bueno, se prefirió reclamar ahora y de esta manera", respondió el titular de ASSE, en relación a la denuncia de falta de insumos.

Danza también apuntó que la situación del Pereira Rossell "venía mal hace tiempo", y apuntó que "en todo el período pasado no hubo obras", algo que fue descartado por el expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en su cuenta de X, donde enumeró una serie de obras en dicho hospital.

Tras las declaraciones de Danza sobre el tema, Giachetto también habló al respecto este miércoles. “Decir que hay omisión de asistencia es muy compleja, muy temeraria, porque durante años (Costa) ha sido el jefe de neurocirugía de este hospital, hasta ahora, y entiendo que no se cometió nunca, ni ahora, ni antes, omisión de asistencia”, dijo a Telemundo (Canal 12).

“El servicio tiene cubiertas todas sus guardias de urgencia. El hospital está preparado para responder a todas las demandas asistenciales”, dijo Giachetto. “No hubo que suspender ninguna cirugía, de ningún tipo, por este tema (…) no tenemos ningún problema para darle respuesta a nuestros usuarios”, aclaró.

Desde ASSE se informó a El País este miércoles que los dos neurocirujanos de guardia que renunciaron dejarán de trabajar ahí desde setiembre, y que el servicio pasará a estar cubierto con cuatro cirujanas, que trabajarán junto a la Cátedra de Neurocirugía.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, apuntó contra Costa por causar “alarma pública”. “Llama poderosamente la forma que los colegas manifestaron eso con una carta pública, que no fue presentada a la dirección del hospital”, dijo en Lado B (TV Ciudad).

“Cuando tuvieron la reunión previa, la otra semana, se resolvió la compra de un microscopio de última generación, y otras dificultades que podían haber”, acotó la ministra, quien prefirió no responder acerca de si hubo otra intencionalidad en la carta de renuncia.

El episodio continuará en el Parlamento, ya que el senador nacionalista Carlos Camy convocó a las autoridades de ASSE a la Comisión de Salud Pública de la cámara alta para "conocer razones y circunstancias" que dichas renuncias.

La renuncia de Costa en el Pereira Rossell no es el primer alejamiento de la gestión Giachetto. En diciembre pasado, Virginia Longo dejó de estar al frente del hospital pediátrico por diferencias con la dirección. En su lugar fue designada Adriana Martínez, por entonces subdirectora.

En mayo también renunció Andrés García Bayce a la jefatura del Departamento de Imagenología del Pereira Rossell, cargo que ocupaba desde hacía seis años, tal como informó El País.

Mientras que el docente de Pediatría Walter Pérez había aceptado ser director del hospital pediátrico, y Javier Prego, ex jefe de Emergencia Pediátrica, iba a ser subdirector del hospital pediátrico, pero renunciaron tras conocer que Giachetto iba a estar al frente del centro.