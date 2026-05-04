Renunció el jefe de Imagenología del Pereira Rossell tras diferencias con Giachetto, director del hospital

Andrés García Bayce, jefe del Departamento de Imagenología del Hospital Pereira Rossell desde hace seis años, renunció al cargo tras varias diferencias con la gestión que encabeza Gustavo Giachetto, indicaron fuentes del centro hospitalario de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a El País.

El funcionamiento del resonador que gestiona el departamento citado, tuvo varias fallas en el último año, y desde hace unos dos meses está roto, agregaron los informantes. Desde la dirección, se apuntó a que esta situación se debía a un problema de gestión del departamento que encabezaba García Bayce, y se avanzó con el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) para alcanzar un acuerdo para que este pueda gestionar el resonador cuatro días a la semana, añadieron.

Lo anterior derivó en un conflicto. Porque frente al “mal manejo” que se entendió que tuvo la dirección del hospital con integrantes del departamento fue que García Bayce presentó su renuncia hace unas dos semanas, que en un principio no fue aceptada para evitar su salida. En ese interín, tomó conocimiento de las conversaciones con Cudim, y desde la dirección del centro le indicaron que personal del organismo iba a realizar resonancias en el Pereira Rossell los lunes, miércoles, viernes, de 08.00 a 20.00 horas, y sábados, de 08.00 a 16.00 horas.

García Bayce le planteó a la dirección que no había forma de “articular” desde el punto de vista asistencial esa fusión, y tras marcar su desacuerdo, le aceptaron la renuncia, agregaron los informantes. Desde su entorno señalaron que no estaba en sus planes retirarse, pero que lo hizo “por principios”, tras “construir” el departamento.

De ajustarse el problema eléctrico en la zona donde está dispuesto el resonador, y si se concreta la contratación de anestesistas pediátricos para esa área no habría inconvenientes en la operativa, coincidieron desde esa área. “No hay problemas de gestión”, indicaron.

La rotura del equipo derivó en un atraso de unos 400 estudios, por encima de la producción mensual (250 – 300). Los pacientes pediátricos que requieren estudios son principalmente derivados a Cudim o al Hospital de Clínicas.

La definición de García Bayce generó “gran revuelo” a la interna del Pereira Rossell, coincidieron las fuentes. Hay incertidumbre por la “superposición” de personal, especializado, que se prevé trabajaría “en forma divorciada” con Cudim, así como por la “afectación” prevista en la formación docente con esta decisión.

García Bayce es considerado uno de los mejores ecografistas del país. Tiene un cargo médico en ASSE, es docente grado 4 y director de la clínica de Imagenología Pediátrica de la Universidad de la República (Udelar). También presidente la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, y antes lideró la Federación Mundial de Imagenología Pediátrica (WFPI, por sus siglas en inglés).

El País intentó, sin éxito, comunicarse con Giachetto sobre la salida de García Bayce.

Renuncia de Longo, y salidas previas

A fines de diciembre pasado, ocurrió otra salida en el Pereira Rossell, también por diferencias con la dirección. Virginia Longo, que estaba al frente del hospital pediátrico, renunció al cargo, tal como informó El Observador. En su lugar fue designada Adriana Martínez, por entonces subdirectora.

A menos de seis meses de su arribo, fuentes del centro público indicaron a El País que hay “disconformidad” de varios actores con la gestión de Martínez, cercana a Giachetto. Uno de los asuntos que genera ruidos son los “problemas” con la coordinación de suplencias, sin faltante de médicos.

La dirección actual tuvo cruces antes de iniciar. El docente de Pediatría Walter Pérez había aceptado ser director del hospital pediátrico, y Javier Prego, ex jefe de Emergencia Pediátrica, iba a ser subdirector del hospital pediátrico, pero renunciaron tras conocer que Giachetto iba a estar al frente del centro.