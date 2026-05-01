Blancos ratifican comisión investigadora de ASSE; desde FA dicen que es un "contraataque" a la denuncia penal

El diputado blanco Federico Casaretto ratificó este jueves en el Parlamento la voluntad del Partido Nacional de avanzar con una comisión investigadora en la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), desde 2015 a la fecha. El plazo que tiene la comisión preinvestigadora para resolver si avanza esta comisión vence el próximo lunes.

Casaretto apuntó que dirigentes frentistas “hace más de dos años que está sembrando dudas” sobre la administración de Leonardo Cipriani, mientras que el directorio de ASSE liderado por Álvaro Danza resolvió denunciar penalmente a la anterior gestión. “No se puede judicializar la política permanentemente”, apuntó.

“Como no tenemos nada para ocultar, lo primero que queremos investigar es toda la gestión Cipriani que emerge de la auditoría que el actual directorio de ASSE realiza”, señaló el legislador opositor.

Los blancos buscan indagar es la gestión del actual subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo en el Hospital Pereira Rossell, la administración de Álvaro Villar en el Hospital Maciel, y la contratación al Plenario de Mujeres (Plemuu) años atrás, entre varios temas.

También la legalidad de una partida de “dedicación permanente” que cobró Danza durante meses, cuando estaba al frente de ASSE y mantenía trabajos en simultáneo, a los que renunció a pedido de la ministra Cristina Lustemberg.

“Cualquier ciudadano que esté cobrando una plata en cualquier trabajo que no le corresponde pasa a investigación, sumario, y hasta lo echan. ¿Y esto porque es un jerarca del Estado vamos a mirar para el costado?”, remarcó.

Por su parte, el diputado frentista Luis Gallo, integrante de la comisión pre investigadora, dijo en rueda de prensa tras la reunión que “llama la atención” que se solicite avanzar a una investigadora tras la denuncia penal del directorio de ASSE. “Esto es una reacción, un contraataque”, a esa medida, agregó.

Gallo puntualizó que varios de los puntos fueron aclarados en pedidos de informes, y que el caso Danza fue “más que discutido”, tomando en cuenta las dos interpelaciones. “En muchas de esas cosas no vamos a reabrir el debate”, dijo.

Ahora la bancada frenteamplista, que tenía en carpeta solicitar una investigadora sobre ASSE por los resultados de la auditoría que señalan a la gestión Cipriani, analizará durante este fin de semana si votará esta comisión y bajo qué condiciones, o si avanza con una comisión propia.

"Lo concreto y contundente de este es que de 2022 y 2024 se triplicaron la compras de camas de CTI, equipamiento médico y análisis respecto a años anterior, que el Frente Amplio quiere investigar", marcó Gallo.

"Cómo llega ITHG a hacer los traslados cuando es una empresa de transporte marítimo y termina haciendo traslados especializados", así como los "convenios de complementación de Círculo Católico y Casmu", son los otros aspectos que buscará indagar el oficialismo, agregó.

De todos modos, Gallo aclaró que el “espíritu” es que sea una, en caso de prosperar. “Sería increíble, poco inteligente y de poca economía política y de tiempo hacer dos comisiones investigadoras: una de la oposición para investigar un período y otra del Frente Amplio en otro período”, reconoció.

A pesar de la voluntad de instalar una investigadora, el diputado frentista planteó que se estaría "desgastando" la herramienta, frente a las que se abrieron por los casos Cardama y María Dolores. De avanzar, debería ser "corta" y con un "objeto claro", sin abarcar períodos, por el trabajo que podría insumir.