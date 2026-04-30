El presidente Orsi da apoyo a Lustemberg en medio de varios cambios en el Ministerio de Salud Pública

Luego de las tres renuncias recientes en direcciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), la cartera liderada por Cristina Lustemberg se apresta a anunciar hoy una decena de cambios en cargos jerárquicos de distintas reparticiones. Las remociones, señalaron fuentes de la cartera a El País, se llevarán adelante con la intención de potenciar “la hoja de ruta” planteada y ante la necesidad de una “mayor capacidad de iniciativa”.

En tanto, según dijeron fuentes del Poder Ejecutivo a El País, el presidente Yamandú Orsi ya le transmitió a Lustemberg su respaldo con las resoluciones que tome, “al igual que lo hace con cada uno de los ministros de su gestión”, al mismo tiempo que le recordó que cada secretario de Estado se debe “hacer responsable” por sus decisiones.

En las últimas horas se supo, primero, del alejamiento de Fernanda Nozar, a cargo de la Dirección General de Salud. Cercana al subsecretario de la cartera, Leonel Briozzo, su salida, si bien había sido planteada como una posibilidad a la ministra ya en 2024 al momento de asumir el cargo, coincide con algunas “tensiones vinculadas a temas de coyuntura”, según señalaron fuentes políticas a El País. Nozar ganó un Grado 5 en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y ya presentó su carta de renuncia.

Luego se supo sobre la salida de Gilberto Ríos, subdirector de la misma área. Su alejamiento tendría que ver con que era personal de confianza de Nozar y también con una propuesta para desempeñarse en la Intendencia de Montevideo con un cargo de jerarquía en la oficina de Relaciones Internacionales.

Fernanda Nozar, directora general de la Salud. Foto: Natalia Rovira.

La tercera renuncia anunciada en la cartera fue la de Steven Tapia Villacis, que ocupaba un cargo técnico en la Unidad de Inmunizaciones, de la que fue director al final del período pasado. “Tenía otras aspiraciones, porque ya había ocupado el principal cargo”, señalaron fuentes de la misma unidad a El País. Tapia Villacis está concursando por un Grado 2 efectivo en la Facultad de Medicina de la Udelar.

Por último, Daniel Olesker, número dos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), también dejará el cargo. Desde el ministerio sostienen que su salida no tiene que ver con los cambios que se van a anunciar hoy, pero lo cierto es que no forma parte del círculo de confianza que lidera Lustemberg. Olesker pasará a ser subsecretario de Industria.

Ese círculo íntimo de Lustemberg sí lo conforman Álvaro Danza, presidente de ASSE, quien además cuenta con la confianza explícita de Orsi por haber sido su médico personal; Álvaro Villar, que dirige el Hospital de Clínicas; y Martín Rebella, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), quien podría intentar volver al cargo en las elecciones que se celebrarán en el mes de setiembre, según señalaron fuentes médicas a El País. También, aunque sin formar parte de esta mesa chica, Lustemberg mantiene un vínculo estrecho con Rodrigo Márquez, director general de Secretaría, quien habría tenido en los últimos tiempos algunos cruces con directores de área.

Ministerio de Salud Pública. Foto: Estefanía Leal.

Agenda

Si bien no hay bandos que estén marcadamente separados, sí hay posturas diferentes en el gobierno de la salud: una de ellas tiene que ver con el rubro médico y sus salarios; otra, que genera grandes divisiones, es de características más filosóficas y tiene en el centro de la escena a los seguros privados. Fue en agosto del año pasado cuando la ministra Lustemberg dijo, en una entrevista con El País, que “uno de los pilares del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es que la salud tiene que ser un derecho consolidado” y que “no puede ser que la regule el mercado”. Consultada luego sobre si se podrían llegar a topear los salarios de los médicos, la jerarca sostuvo que sí se podrían topear sueldos y que se podía ver la regulación, la distribución y aumentar las residencias médicas.

Estas declaraciones le trajeron varios dolores de cabeza a la ministra. A los pocos días, desde la página del SMU, José Minarrieta, su presidente, fue el encargado de responderle que deben ser enfáticos al decir que es legítimo, necesario y uno de sus roles como gremio defender el salario de quienes sostienen día a día la asistencia sanitaria.

Médicos dentro de la cartera tampoco están de acuerdo con lo dicho por Lustemberg en esa ocasión. Lo cierto es que al momento no se generaron avances en el sentido de topear o regular de alguna manera los salarios.

Otra de las tensiones internas tiene que ver con los seguros de salud. El diputado Federico Preve ya presentó un proyecto de ley que implica modificaciones a los aportes que hacen los seguros privados al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), el cual es el mismo desde el año 2008, elevándolo del 6% al 18%. Esto supondría, tomando en cuenta la liquidación Fonasa 2025, una devolución de US$ 16 millones, tres veces más que ahora.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública. Foto: Ministerio de Salud Pública.

Este plan no solo genera una grieta en la bancada oficialista, sino que también interviene con la agenda del MSP, que no tiene planteado llevar adelante una medida de estas características. También cuenta con el rechazo de Fepremi, las mutualistas del interior, que tienen a su cargo al Sanatorio Americano.

Desde el Poder Ejecutivo, en tanto, sostuvieron a El País que el plan de Preve puede ser asimilado al proyecto de impuesto para el “1% más rico”, en el sentido de que se pone sobre la mesa un tema que, aunque “puede ser taquillero”, poco tiene que ver con la agenda que pretende llevar adelante el gobierno. Fueron incluso más específicos: “Preve tiene una agenda propia”.

Ante esta realidad, algo que deja en evidencia los roces internos es un texto que se hizo público ayer bajo el título “Carta de apoyo al Proyecto de Ley de creación del Servicio de Atención en Salud Pública”. En la misiva pública se da apoyo a otro plan de Preve: la propuesta consiste en que los profesionales de la salud se vean obligados a tomar puestos en el sector público con carga horaria flexible, de 4 a 16 horas semanales, en cargos remunerados por un período de dos años. Además, y es el centro de la polémica, se establece que el MSP no registrará ni habilitará el título para el ejercicio profesional mientras dure un incumplimiento.

Lo que llama la atención es que esta carta, además de estar firmada por Marcos Carámbula (exintendente de Canelones y expresidente de ASSE), Francisco Legnani (intendente de Canelones), Guillermo Levratto (intendente de Río Negro) y Lucía Delgado (expresidenta del Colegio Médico), también tiene la rúbrica de Nozar, que se presenta como médica especialista en ginecología y ya también como exdirectora general de Salud.

Cristina Lustemberg y Yamandú Orsi. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Molestia interna con “puente” entre la ministra y los directores

El malestar entre los funcionarios de diversas direcciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) ha crecido en los últimos días, teniendo como principal blanco a Rodrigo Márquez, director general de Secretaría. Al actuar como puente entre la ministra Cristina Lustemberg y las distintas áreas, Márquez ha protagonizado varios roces con otros directores de la cartera.

Según señalaron funcionarios del MSP a El País, los jerarcas cuestionan que Márquez asuma una autoridad superior a la de sus pares, cuando en realidad se trata, al igual que ellos, de un director.

Sin embargo, el conflicto más reciente no se debe a políticas sanitarias, sino a una reestructura edilicia: el traslado de la Dirección General de Salud (Digesa) del segundo al tercer piso de la sede ministerial, una medida que, por el momento, habría sido descartada, ante la queja de varios trabajadores.

También hay divisiones que las fuentes sostienen que tienen que ver con los sectores del Frente Amplio a los que responden los distintos jerarcas. Lustemberg fue elegida por la lista 609 del Movimiento de Participación Popular (MPP), lidera el sector El Abrazo. Leonel Briozzo, número dos de la cartera, se presenta en sus redes también como parte de la lista 609, pero antes había sido parte de la Vertiente Artiguista. Y, en los hechos, maneja temas propios y no suele ser un puente entre la ministra y las distintas áreas del ministerio. Márquez, en tanto, es parte de El Abrazo. Martín Rebella, también del círculo más íntimo de la ministra, es parte de esta agrupación.

Federico Casaretto, diputado por el Partido Nacional. Foto Archivo El País.