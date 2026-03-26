Ojeda cita a Lustemberg al Parlamento por plan de salud mental del gobierno y pide "apostar a un acuerdo país”

El senador colorado Andrés Ojeda convocó a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a la Comisión Especial de Seguimiento de la Problemática Relacionada con la Salud Mental

de la Asamblea General. El motivo de la citación es el plan del gobierno de Yamandú Orsi en la materia.

Ojeda planteó en la sesión de la comisión el martes pasado que la última comparecencia de Lustemberg fue en junio de 2025, cuando “muchas de las cuestiones conversadas se encontraban en una etapa incipiente” y aún no había ni comenzado el tratamiento de la ley de Presupuesto.

“Además, se había comenzado a implementar un plan de salud mental. Me parece interesante tener una mínima puesta a punto respecto de la situación actual. Incluso, resultaría un insumo valioso, para todas las audiencias que esta comisión habrá de recibir, contar con información de primera mano (...). Teniendo en cuenta que se ha anunciado un plan en esta materia, sería oportuno, a un año de su comparecencia, pasar raya y tomar alguna posición al respecto”, sostuvo el senador colorado, según consta en la versión taquigráfica.

En diálogo con El País, el Ojeda enfatizó que para él el tema es “absolutamente central en la agenda país, a la altura de la seguridad pública, del empleo, del salario”.

“Creo que es un tema de primerísima línea, y es un tema que podría generar consensos que otros temas no generan, como la economía y la seguridad. Acá sí podríamos apostar a algún nivel de acuerdo país, de política de Estado, que podamos continuar”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que “corresponde tener una conversación profunda con la ministra a los efectos de que cuente qué está haciendo, cuánto de lo que tenía planeado pudo hacer, qué no y qué planea para adelante, específico y concreto”.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) estableció la salud mental como uno de los ejes prioritarios de su gestión, y en junio, cuando compareció en la comisión, presentó los lineamientos generales de la “Estrategia Nacional de Salud Mental” para el quinquenio. Ojeda señaló que a mediados del año pasado no había información con “demasiada profundidad ni fondo”.

Otro punto que cuestionará es “si el presupuesto que le asignaron es suficiente” y “cuáles son los objetivos que tiene la administración en el Plan de Salud Mental terminado el período”. De acuerdo con lo establecido por el artículo 393 del Presupuesto, se destinaron $10 millones anuales al MSP para las políticas de salud mental y adicciones.

A principios de mes, el Área de Salud Mental de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) emitió un comunicado en el que alertó sobre “cambios sustantivos” en el Presupuesto que implican un “retroceso” en la Ley N° 19.529, aprobada en 2017; ante esto, el Senado se encamina a realizar modificaciones.

El senador colorado puntualizó que esa cuestión, un “error” del MSP en el Presupuesto, se resolvió, pues “hubo acuerdo político para subsanarlo rápidamente” y volver “a lo anterior”. Según Ojeda, la comunicación de la Inddhh “prueba” que “cumple un rol fundamental en materia y monitoreo de cuestiones de salud mental”.

La ley establecía la prohibición de la apertura de nuevos establecimientos asilares y monovalentes, así como el cierre progresivo de las colonias psiquiátricas Etchepare, Santín Carlos Rossi y Vilardebó, además de las privadas. El plazo fijado para concretar esta política pública era el año 2025, en tanto que, en la ley de Presupuesto, se fijó una prórroga para 2029. El gobierno había asumido que los tiempos establecidos no se iban a poder cumplir y que el objetivo era “irrealizable”; por ello, el gobierno eliminó una disposición que prohibía “la internación de personas en los establecimientos asilares existentes”.

Por este hecho, la Inddhh, organizaciones científicas, gremiales de psiquiatras y cátedras de psiquiatría de la Universidad de la República (Udelar) solicitaron comparecer ante la comisión parlamentaria.