Inglaterra vs. Uruguay en vivo por la fecha FIFA: la Celeste pretende una victoria resonante en Wembley

El Uruguay de Marcelo Bielsa continúa la preparación para el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá y este viernes desde las 16:45 horas disputa un amistoso frente a Inglaterra en el mítico Wembley, con unos 90.000 espectadores.

El árbitro designado para este cruce es el alemán Sven Jablonski, quien estará escoltado en el VAR por sus compatriotas Soren Stoks y Katrin Rafalski.

Se trata del primer compromiso no oficial en el marco de la fecha FIFA de marzo. El próximo será el martes frente a Argelia en Turín.

El duelo ante el equipo de Thomas Tuchel se puede ver en vivo este viernes a través de la página de YouTube de AUF TV. El acceso a Youtube Members será exclusivo para miembros suscriptos al canal. La AUF añadió que el pago de este servicio se renueva mensualmente, pero puede ser cancelado en cualquier momento por los usuarios.

Ronald Araujo y Federico Valverde yendo a uno de los entrenamientos de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Además, contará con la transmisión por cable de DSports, Nuevo Siglo, Flow, TCC, Montecable, Multiseñal y sus respectivas señales de streaming. A su vez, se podrá seguir por Canal 5 en televisión abierta.

La Celeste tiene dos objetivos principales para este partido. El primero es mejorar en el juego colectivo y dejar atrás la imagen que dejó en la goleada 5-1 sufrida ante Estados Unidos.

Y el segundo está asociado a que Bielsa pueda seguir analizando rendimientos individuales y colectivos a la espera de la conformación de la lista definitiva de Uruguay para el Mundial 2026.

Para estos dos amistosos decidió el retorno de Fernando Muslera y Agustín Canobbio a los convocados y ambos cuentan con posibilidades de integrar la oncena titular ante la selección inglesa.

Bienvenidos a la cobertura del Inglaterra vs. Uruguay por la fecha FIFA de marzo

Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura minuto a minuto del Inglaterra vs. Uruguay por el primer amistoso de la fecha FIFA de marzo.