Dónde ver a Uruguay frente a Inglaterra en vivo por el partido amistoso de este viernes 27 de marzo de 2026

La selección de Uruguay visitará a Inglaterra este viernes 27 de marzo de 2026 para disputar un partido amistoso de preparación para el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio de Wembley y comenzará a las 16:45 horas de Uruguay.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa no solo visitarán a la selección inglesa en esta fecha FIFA; también se medirán a Argelia en Italia. Esa segunda presentación será el martes 31 de marzo. Ese encuentro se jugará a las 13:30 horas en el Allianz Stadium de Turín, Italia.

Dónde ver el amistoso de Uruguay vs. Inglaterra en vivo este viernes

El encuentro frente a la selección inglesa se podrá ver en vivo este viernes a través de la página de YouTube de AUF TV. El acceso a Youtube Members será exclusivo para miembros suscriptos al canal. La AUF añadió que el pago de este servicio se renueva mensualmente, pero puede ser cancelado en cualquier momento por los usuarios.

Además, contará con la transmisión por cable de DSports, Nuevo Siglo y Flow y sus respectivas señales de streaming.

Convocatoria de Uruguay para partidos frente a Inglaterra y Argelia

Este lunes, Marcelo Bielsa dio a conocer la convocatoria de Uruguay para los dos amistosos que se avecinan:



Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele y Fernando Muslera.

Defensas: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez y Matías Viña.

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás De La Cruz.

Atacantes: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas y Darwin Núñez.

Ronald Araujo y Federico Valverde yendo a uno de los entrenamientos de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Esta convocatoria de Bielsa marca el novedoso regreso de Fernando Muslera a la selección. También el de Agustín Canobbio.

Una de las ausencias en Uruguay es la de Rodrigo Zalazar, quien quedó fuera de la lista por una lesión muscular en el muslo derecho. Otros nombres que no aparecen en la convocatoria son los de Nahitan Nández y Luciano Rodríguez.

Se espera un partido a estadio lleno en Wembley

Para este primer amistoso de la fecha FIFA de marzo, que será en el mítico Wembley, se espera que asistan unos 90.000 espectadores locales, considerando que ya se agotaron las entradas, según dio a conocer la página oficial.