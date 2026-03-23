Rodrigo Zalazar es baja por una "lesión muscular" para los amistosos de Uruguay frente a Inglaterra y Argelia

La selección de Uruguay se reúne en Londres para jugar la fecha FIFA de marzo, primero allí mismo frente a Inglaterra y después en Italia contra Argelia, en la preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que está cada vez más cerca.

Los futbolistas convocados empezaron a llegar en las últimas horas a las islas británicas para ponerse a la orden del entrenador Marcelo Bielsa, pero este lunes se confirmó que uno de los convocados no podrá decir presente para ninugno de estos dos amistosos.

Se trata de Rodrigo Zalazar, quien "sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante el partido contra el FC Porto y fue excluido de la selección uruguaya para los partidos contra Inglaterra y Argelia", según un breve comunicado que publicó su club, el Sporting Braga de Portugal.

De hecho el volante ofensivo de 26 años convirtió de penal el gol de su equipo en la derrota 1-2 frente al Porto de ayer domingo, y también pudo completar el partido sin mayores dificultades. Pero los estudios realizados más tarde arrojaron una distensión que hoy lo aparta de la convocatoria de la Celeste.

ℹ️ Rodrigo Zalazar sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a partida frente ao FC Porto e foi dispensado da convocatória do Uruguai para as partidas frente a Inglaterra e Argélia. #GanharComTodos pic.twitter.com/oXb3xAI4xV — SC Braga (@SCBragaOficial) March 23, 2026

Uruguay juega este viernes 27 de marzo (16:30 horas) en el Estadio de Wembley ante la selección de los Tres Leones, dirigida técnicamente por el alemán Thomas Tuchel.

Los entrenamientos se llevarán a cabo durante toda la semana serán en el Sobha Training Centre, propiedad del Arsenal. Cabe recordar que Inglaterra será la sede de la Celeste hasta el lunes 30 porque ese día se trasladará hasta Italia para el partido que jugará el martes 31 en este caso frente a Argelia en el Allianz Stadium de Turín.

El primer jugador que tuvo a la orden Bielsa fue Fernando Muslera, quien viajó con el entrenador desde Uruguay hacia el Viejo Continente, así como lo hicieron los jóvenes sparrings con los que contó el técnico para esta doble fecha FIFA.

A ellos se sumaron este domingo otros futbolistas y dos de ellos solo tuvieron que moverse dentro del país porque Manuel Ugarte y Santiago Bueno se hicieron presente junto a Darwin Núñez.

Durante la jornada también llegaron Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Mathías Olivera, y rato más tarde arribó Agustín Álvarez Martínez, delantero del Monza de la Segunda División del fútbol italiano.

Lo propio hicieron Maximiliano Araújo y Ronald Araujo que desde Portugal y España, respectivamente se sumaron a la delegación de la Celeste que apronta un partido de alto nivel.

En la mañana de este lunes llegó Agustín Canobbio en su retorno a la selección.