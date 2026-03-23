Hinchas de Peñarol robaron indumentaria de la Ciudad Deportiva y otra facción de la barra ayudó a recuperarla

La interna de Peñarol vivió una semana turbulenta debido a un conflicto entre algunas facciones de la hinchada por un robo que se produjo dentro de la Ciudad Deportiva "Néstor «Tito» Gonçalves", en la madrugada del pasado lunes 16 de marzo.

Según trascendió en redes sociales y confirmó Ovación, el club le prestó un salón de la Ciudad Deportiva a un grupo de hinchas que lo solicitaron al club para realizar un "festival", con el objetivo de recaudar fondos para solventar un tratamiento o medicación para un hincha que tiene un problema de salud.

Autoridades del Consejo Directivo de Peñarol aceptaron que se desarrolle el evento en las instalaciones. Pero el hecho concreto es que un grupo de los que asistieron robaron aproximadamente 120 equipos deportivos completos, pertenecientes a la utilería de las divisiones juveniles de Peñarol, con un valor estimado de $500.000 (quinientos mil pesos uruguayos).

Luego del hurto, una facción más experiente de la barra de Peñarol colaboró para recuperar los objetos y logró que devolvieran un 90% del total de la indumentaria robada.

Aparecieron en bolsones arrojados en las cercanías del Campeón del Siglo, una noche de la semana siguiente al robo.

Peñarol jugó el sábado contra Cerro en el Estadio Campeón del Siglo y efectivos de la Policía se movilizaron en las inmediaciones de la Tribuna Washington Cataldi, para prevenir posibles enfrentamientos entre facciones de la hinchada de Peñarol.

La misma facción que colaboró para recuperar las pertenencias robadas no permitió que parte del grupo de hinchas implicados en el hurto ingresaran al estadio para ver el partido.