De la ovación del CDS al "jugadorazo" de Aguirre: Eduardo Darias volvió a la titularidad y Peñarol se ilusiona

Eran las 18:30 y Peñarol confirmó el 11. Y se metió un jugador que, desde hace un tiempo, esperaba esa oportunidad: Eduardo Darias.

El futbolista de 28 años solo ha podido jugar un total de tres partidos en el año tras lo que fue la dura lesión que padeció en 2025 con la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Volvió para jugar la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional, estuvo un rato con City Torque y pasó algo inesperado: se desgarró.

Ayer, tuvo su gran noche en el Campeón del Siglo donde mostró una cosa, que es fiel a su estilo: la actitud no la negocia.

Además de ser un tractor —de arrancar a jugar por izquierda, por momentos estuvo en la derecha y luego por el medio— mostró destellos interesantes con Leonardo Fernández.

El 10 de Peñarol encontró un nuevo elemento para poder asociarse y un futbolista que pica al espacio, lo que le dio otra opción de pase para lastimar a Cerro.

Los aplausos del Campeón del Siglo a Eduardo Darias

Eduardo Darias intenta llevarse la pelota ante la marca de Emiliano Sosa en el partido entre Peñarol y Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

En el minuto 59 el Campeón del Siglo se vino abajo. No fue por un gol o una gran acción individual, sino porque salía uno que el hincha tiene identificado como “uno de los suyos” por su juego y fue Darias.

Vio cómo el cuarto árbitro levantó el cartel con su número, se agachó para quitarse las canilleras y todo el escenario mirasol lo aplaudió. No solo por lo que jugó, sino también por la lucha que viene realizando para estar al 100% en el campo.

El profesionalismo y la resiliencia pagan. ¿Una prueba? Esta preciosa despedida del señor Eduardo Darias. pic.twitter.com/QulKQzTtRK — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 22, 2026

La palabra de Diego Aguirre sobre Eduardo Darias

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Otro que lo alabó fue Diego Aguirre en plena conferencia de prensa tras el 2-1 ante Cerro. “Es un jugadorazo”, sostuvo la Fiera por lo que es Darias. “Sabemos lo que luchó para estar y es muy importante para nosotros”, cerró.