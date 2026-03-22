Diego Aguirre: "La Copa Libertadores motiva mucho, pero tenemos que jugar mejor para pensar en eso"

Diego Aguirre habló en conferencia de prensa tras el triunfo frente a Cerro en el Campeón del Siglo, el DT Mirasol destacó el partido, rendimientos individuales, como la vuelta de Eduardo Darias, la cual definió como "excelente", y además pidió hacer foco en el torneo local estos últimos tres partidos "para ganar aire".

"En un partido que estábamos jugando muy bien y siendo muy superiores se da esa situación de juego que no puedo hablar mucho. Por lo que me dice Maxi (Olivera) no llego a ser una falta, pero si que trastoco el momento del partido que estaba tranquilo, nos sentíamos de alguna forma que estaba hgnado, hay un penal y una expulsión, el fútbol tiene esas cosas lindas que una situación de juego te cambia todo", comenzó declarando acerca de la jugada del penal y la expulsión.

El entrenador habló además de las variantes: "Britos es claro que va a jugar la Copa y no podemos tenerlo tampoco sin jugar, necesita tener minutos pensando a futuro, Hoy le toco a él, el que viene jugará Washington (Aguerre) y después veremos. Lo de Lemos ya era hora de darle minutos, lo precisamos mas adelante , estamos pensando en lo actual, pero también en todo lo que viene".

"Hablamos bastante de esos temas", dijo el entrenador al ser consultado por los primeros tiempos, y respecto al cambio, contó: "Nos ha costado ganar los partidos, tuvimos alguna dificultad, teníamos que tratar de resolverlo lo más rápido posible".

Aguirre confesó que la Copa "motiva mucho" y fue autocrítico con el equipo: "Tenemos que jugar mejor para pensar en eso". "Vamos bien, no es para decir que estamos en un nivel extraordinario porque nada que ver, pero vamos dando pasitos, que nos van a hacer estar cada vez mejor".

La Fiera tuvo elogios con el retorno de Eduardio Darias, el que definió como "excelente" y desprendió un "qué jugador", para referirse al hombre que hizo su vuelta en la noche del sábado."Después de un año de verlo recuperándose en solitario, solo él sabe lo que sufrió, también tuvo un percance médico, que le costó volver, paso por momentos muy difíciles. Hoy verlo con esa energía con eso que contagia, me deja muy contento", concluyó al respecto".

Las salidas de Matías Arezo y Leonardo Fernández el DT dijo que fueron "para darle un poco de aire nuevo al equipo". "Necesitábamos seguir presionando arriba y ambos habían hecho un esfuerzo".

Respecto a la sociedad entre Kevin Rodríguez y Stiven Muhlethaler dijo que le "gusto" y expresió emoción al "ver a dos formados en Peñarol, de muchos años, juntos en ese final de partido". "Lo están haciendo bien", confesó.

También tuvo palabras con la dupla de Eric Remedi y Nicolás Fernández: "Me convenció muchísimo. Eric, que ya lo han visto muchos partido y lo del indio que es una incorporación tremenda". "Puedo decir que fue uno de los puntos altos del equipo esa dupla", concluyó.

Aguirre habló del "grupo duro" que le tocó en Libertadores y definió a Corinthians como el "favorito", además de destacar su potencial económico y creer que "después de Flamengo, es el equipo más grande de Brasil". "Los otros tres equipos vamos a competir por la clasificación, capaz terminamos primeros, pero en la previa lo lógico es eso", dijo respecto al panorama de la primera fase. Además se deshizo en elogios con Platense, al confesó seguirlo y dijo que fue "admirable" lo que hizo ganándole a todos los grandes de visitantes. "Vamos a tener un rival dificilísimo. A veces se minimiza porque no son los equipos grandes". "Después tenemos que ir a Colombia, jugar en la altura, es difícil", dijo respecto a Santa Fe. Y concluyó: "ellos tampoco están cómodos con que va a estar Peñarol en el grupo".

Pese a que la ilusión está, la Fiera intentó no desviar el foco del campeonato local. Habló de "una semana muy importante" y de la importancia de "hacer los nueve puntos para agarrar un aire y una tranquilidad para poder manejar el plantel".