Peñarol vs. Cerro en vivo: el aurinegro busca su segundo triunfo al hilo con equipo confirmado y una sorpresa

Peñarol regresa a su casa y lo hace desde la hora 19:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) enfrentando a Cerro en el Estadio Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Apertura.

El equipo de Diego Aguire, que viene de vencer a Albion por mínima diferncia, busca su segundo triunfo al hilo y si lo logra, seguirá en la cima de este certamen junto a Racing, que más temprano venció a Liverpool en el Parque Roberto.

Del otro lado, el Mirasol tendrá a un conjunto Albiceleste que tras la salida de Nelson Abeijón y la confirmación de Alejandro Apud como nuevo entrenador, hoy presenta a Álvaro Pintos como técnico interino en medio de una complicada situación deportiva: apenas dos puntos en 18 disputados.

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Peñarol tiene equipo confirmado con una sorpresa

Eduardo Darias será titular en el partido que Peñarol jugará desde la hora 19:30 frente a Cerro en el Estadio Campeón del Siglo.

Así juega #Peñarol frente a Cerro, por la Fecha 7 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/MgOKaldfJR — PEÑAROL (@OficialCAP) March 21, 2026

Los convocados de Peñarol para recibir a Cerro

Diego Aguirre definió el plantel que tendrá como novedad el regreso de Eduardo Darias a la convocatoria luego de superar una lesión muscular que se le dio tras recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Cerro, por la Fecha 7 del Torneo Apertura, @LigaAUF. pic.twitter.com/bOAsrYMqb2 — PEÑAROL (@OficialCAP) March 21, 2026

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Peñarol y Cerro!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura minuto a minuto y en vivo del partido que desde la hora 19:30 jugarán Peñarol y Cerro en el Estadio Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Apertura.