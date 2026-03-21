Partido picado: las dos rojas en Peñarol vs. Cerro y el penal que pitó Andrés Matonte en el Campeón del Siglo

Parecía ser una noche tranquila para Peñarol y, sobre todo, para el árbitro Andrés Matonte. El Mirasol ganaba 2-0, sin despeinarse, por los goles de Matías Arezo y el colombiano Luis Angulo, pero el visitante se quedó con uno menos en el minuto 39.

Tras recibir la segunda amarilla, Matonte procedió a mostrarle la roja a Agustín Miranda lo que parecía complicarle el partido aún más al Cerro que dirige de forma interina Álvaro Pintos, ya que le costaba muchísimo poder avanzar en el campo de juego.

No obstante, Cerro tuvo su gran chance. Luego de una acción entreverada en el área carbonera, Augusto Cambón anticipó a Mauricio Lemos, quien disputó su primer partido como titular, y a Maximiliano Olivera. Aunque el capitán de Peñarol le terminó pegando.

Matonte no había cobrado nada. Sin embargo, recibió el llamado del VAR para que volviera a ver la incidencia por un supuesto penal. En ese sentido, vio otra vez la acción y resolvió pitar la pena máxima y mostrarle la roja al lateral izquierdo mirasol. De esta manera, los dos equipos quedaron con 10 futbolistas.

Andrés Matonte en el VAR. Foto: Leonardo Mainé.

El que tomó la responsabilidad de ejecutar la pena máxima fue Cristian Barrios. Apuntó al palo izquierdo de Sebastián Britos, mientras que el arquero se lanzó al derecho y, por lo tanto, la pelota terminó adentro del arco en el minuto 45. Esto le dio esperanzas a un Cerro que no había mostrado mucho en el CDS.