Jadson Viera dejará de ser el técnico de Nacional tras la caída ante Defensor; ya existió un llamado a Jorge Bava

Jadson Viera dejará de ser el entrenador de Nacional tras la caída 2-1 ante Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Apertura. El oficialismo del tricolor ya tiene tomada la decisión de su salida, aunque a esta hora de la tarde no le han comunicado la noticia al entrenador.

Luego de la derrota en el Franzini se anticipó una reunión donde la mesa chica de Nacional, que incluye a gran parte del oficialismo, terminó tomando esta decisión a pesar de que un directivo de esta corriente política estaba en contra de tomar la determinación en este momento.

Una vez finalizado el partido de este viernes hubo una fuerte conversación de Jadson Viera y su cuerpo técnico para con los jugadores en el vestuario del Estadio Luis Franzini.

De manera informal ya existió un llamado al técnico Jorge Bava para consultarle condiciones y ver qué disponibilidad tiene para tomar la conducción técnica de Nacional desde ahora tras su salida de Cerro Porteño. En esa charla se puso arriba de la mesa la situación de Nicolás "Diente" López y el hecho de que siga en el plantel no es un impedimento para que tome las riendas del equipo.

Viera asumió a fines del 2025 y logró la Liga AUF Uruguaya 2025 frente a Peñarol en el Gran Parque Central con gol de Christian Ebere. Luego perdió la Supercopa Uruguaya 2026 ante el Mirasol y en lo que va del Torneo Apertura registraba solo 10 puntos de 21 posibles.

Jadson Viera, DT de Nacional, tras la caída 2-1 ante Defensor Sporting en el Luis Franzini. Foto: Ignacio Sánchez.

Su continuidad ya había estado en duda luego de la caída 3-1 ante Juventud en el Parque Artigas, pero fue ratificado por la comisión directiva y dirigió en la victoria 2-0 ante Wanderers en el Gran Parque Central. Después, en el partido donde buscaban su segundo triunfo al hilo, sufrió la remontada del Tuerto, que lo dejó a seis puntos de la cima.

El próximo lunes no habrá reunión de la comisión directiva de Nacional dado que ya estaba programado el viaje de Ricardo Vairo al exterior por su cargo como presidente de FIBA Américas.

