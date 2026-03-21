La noche de terror de Nacional: sin fútbol, con mucho nerviosismo y los hinchas apuntaron a los jugadores

La pesadilla comenzó en el minuto 71 cuando el hincha comenzó a expresarse: “Movete Bolso movete”. Debido a que Nacional no había pateado al arco de Defensor Sporting.

Cinco más tarde el fusionado puso el 2-1 por el paraguayo Brian Montenegro. Ahí el nerviosismo creció en el equipo y los hinchas.

Recién a los 79’ Nacional gestó su primera situación: fue un cabezazo de Tomás Viera que dio en el palo derecho de Kevin Dawson. Luego, no hubo más.

Las agujas del reloj giraban y a Nacional le costaba poder avanzar en el campo.

El festejo de los jugadores de Defensor Sporting tras el gol de Brian Montenegro ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Entre las dudas y el poco fútbol, el nerviosismo se apoderó de Nacional y se vio cuando Facundo Castro tiró un taco. Eso fastidió a varios jugadores que le recriminaron la acción por entender que “canchereó”. Emiliano Ancheta y Lucas Rodríguez fueron los que más se lo discutieron al número 77.

No fue la única: Brian Lozano aguantó la pelota y Baltasar Barcia lo tocó. El Huevo le dijo algo y comenzó un ida y vuelta. Un segundo más tarde Lozano recibió la pelota, se puso de espalda y Barcia se lo llevó puesto. El árbitro Gustavo Tejera le mostró la amarilla a los 89’.

Los hinchas se expresaron a la salida del Luis Franzini

La salida de los jugadores de Nacional del Luis Franzini. Foto: Ignacio Sánchez.

Con el pitido final de Tejera, Nacional sumó su tercera caída en los últimos cuatro partidos del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Esos números y el poco fútbol del elenco llevaron a que el hincha perdiera la paciencia por completo.

Viera solo habló con AUF TV y no hubo zona mixta para que los jugadores dialogaran con los medios. Asimismo, el simpatizante tricolor volvió a expresarse, pero esta vez fue a la salida del Luis Franzini.

“Escuchen los jugadores, ponga más huevo si quieren salir campeones. Es Nacional hay que ganar y no pensar a que boliche ir a bailar, transpiren la camiseta, llévenla en el corazón”, cantaron los hinchas y algunos quisieron pasar el vallado, pero fueron controlados por la Policía.

En tanto, Ricardo Vairo, presidente de Nacional, y Viera estuvieron unos minutos reunidos -a solas- en otra habitación. Ni bien acabó ese encuentro, el DT fue al vestuario para que la delegación tricolor empezara a irse del Franzini, en silencio, al ómnibus.

Fue una verdadera noche de terror la que vivió el Nacional de Jadson Viera, que le dieron vuelta un resultado por primera vez desde su llegada al conjunto tricolor.