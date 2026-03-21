"Yo estoy bien": Jadson Viera admitió que tiene fuerzas para seguir siendo el entrenador de Nacional

Comenzó ganando y lo terminó perdiendo. Fue 2-1 en el Estadio Luis Franzini ante Defensor Sporting en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura. Nacional sufrió su tercera derrota en esos siete partidos disputados y el presente en el certamen local es una preocupación.

Jadson Viera, el entrenador del Bolso, intentó mostrar calma tras el encuentro y en declaraciones con AUF TV sostuvo: "Nos costó, es una derrota que duele. En el segundo tiempo fuimos superados, no lo sentí al equipo. Queríamos confirmar cosas que no logramos".

El técnico, admitió que mantuvo "una charla con el plantel en el vestuario para ver cómo se sigue estos días", y a su vez manifestó desde los jugadores hay fuerza para revertir este momento. "Me duelen este tipo de partidos, no me voy conforme. Ellos hacen un esfuerzo, estamos armando este plantel y también una línea defensiva nueva. Hay jugadores nuevos que les cuesta un poco más".

Viera fue contundente al afirmar: "El momento es este. Hay que dar la cara y apoyar el plantel a muerte". Precisamente al ser consultado sobre si él tenía fuerzas para seguir al frente del Bolso admitió: "Yo estoy bien. Hay un montón de cosas que veo bien, tenemos que seguir ajustando, apoyar al plantel y darle para adelante.