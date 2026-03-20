Defensor Sporting vs. Nacional en vivo: el tricolor, con bajas, busca seguir por la senda de la victoria

Con la meta de volver a ganar en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, así se encuentran Defensor Sporting y Nacional (21:30) que protagonizan uno de los mejores partidos de la séptima fecha que cuenta con el juego en el Parque Rodó como uno de los que abre la jornada.

El partido tendrá la transmisión de DSports y los cables de Montevideo y el interior a través de la TV, mientras que por streaming el juego se podrá seguir por la señal de Disney+ y Antel TV.

Nacional llega a este encuentro luego de un triunfo muy importante ante Wanderers en la última fecha, pero también sabe que debe afrontar este duelo con bajas muy importantes como las de Maximiliano Gómez (expulsado) y Maximiliano Silvera (lesionado) que se suman a Sebastián Coates que sigue llevando adelante su recuperación.

Mientras tanto, el violeta sabe que le urge sumar de a tres porque a la eliminación de la Copa Sudamericana hay que sumarle que acumula tres juegos sin triunfos porque cayó con Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado e igualó con Central Español.

Seguí en vivo el minuto a minuto de Ovación:

Nacional tiene buenos antecedentes en el Franzini

El equipo tricolor llega al escenario de Parque Rodó con buenos números en sus buenas presentaciones porque no pierde desde 2019. Luego de ese encuentro pasaron seis juegos que se saldaron con cuatro empates y dos victorias para el Bolso

Los convocados de Nacional para jugar en Parque Rodó

Con la novedad de Pavel Núñez entre los delanteros, ante dos bajas de peso en ese sector, el técnico tricolor dio a conocer la nómina de futbolista con los que contará.

📋 Jugadores convocados para enfrentar esta noche a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini pic.twitter.com/mN69CUR2WC — Nacional (@Nacional) March 20, 2026

¡El minuto a minuto de Defensor Sporting vs. Nacional!

En el Estadio Luis Franzini se miden los dirigidos por Román Cuello y los de Jadson Viera en busca de un nuevo triunfo en el Torneo Apertura en el marco del inicio de la séptima fecha del Torneo Apertura.