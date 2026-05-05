Peñarol a la deriva: los 60' que ilusionaron al hincha y los 30 días sin victorias a 72 horas de la "final" copera

Hay momentos, en los que el resultado es más importante que las formas. Este es uno de ellos. Y es que a pesar de que Peñarol jugó bien durante la primera hora del partido, el hincha se fue muy enojado porque el aurinegro llegó a siete partidos sin ganar luego del 1-1 ante Defensor Sporting.

Que no lo pudo cerrar, que le volvieron a anotar en una jugada de pelota parada y que por momentos el equipo quedó desbalanceado fueron algunos de los argumentos para que al aurinegro se le escapara un partido que pintaba para cortar la racha negativa.

Es que durante la primera parte Peñarol jugó mejor. Es innegable remarcar el gol que erró Axel Frugone abajo del arco que podría haber sido el 1-1 en el primer tiempo, pero el equipo de Diego Aguirre salió a jugar con una postura que no se le había visto en otros partidos y eso que volvió a utilizar un 11 alternativo.

La presión en salida, los intentos de crear fútbol de Franco González y los ataques por bandas de Diego Laxalt y Leandro Umpiérrez generaban que cada pelota cercana al área de Defensor Sporting ilusionara al hincha de que terminara en gol.

Ese trabajo fue el que gestó el tanto del 1-0 de Leandro Umpiérrez porque Laxalt y el Cepillo presionaron a Caballero que perdió la pelota y el Indio Fernández terminó habilitando al surgido de las inferiores del club para adelantar al Carbonero.

La imagen era distinta a la de otros encuentros y hasta se podía decir que era positiva porque incluso en el inicio del complemento Matías Arezo tuvo un par de chances de poner el segundo.

El festejo de Leandro Umpiérrez tras el gol que anotó en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Que el aurinegro no encontrara otro gol y los ingresos de Nicolás Wunsch y Alan Torterolo cambiaron el partido. Entre los dos gestaron una jugada que terminó pegando en el palo y fue el aviso al aluvión violeta que se iba a venir pocos minutos después.

Los de Román Cuello pusieron a Peñarol dentro de su área. Lo bueno que se había visto del local, desapareció y entre tanto intento llegó el empate. De carambola, porque primero Aguerre le sacó un cabezazo a Lucas Agazzi, porque Mateo Caballero estrelló la pelota en el palo y porque Brian Montenegro la terminó mandando a guardar. Así llegó el empate de Defensor y el nerviosismo de Peñarol.

El festejo de los jugadores de Defensor Sporting tras el gol frente a Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Las jugadas ya no eran limpias, los cambios de Aguirre no encontraban el efecto buscado y además la suerte no lo ayudó al aurinegro cuando Mauricio Lemos puso un cabezazo que pegó en el palo y en el rebote Dawson le sacó el gol a Arezo.

También podría haberlo perdido y eso es un hecho porque si Torterolo levantaba la cabeza en la última, Wunsch aparecía solo y quedaba mano a mano con Aguerre, que luego de esa jugada se fue expulsado de manera insólita al recibir dos amarillas en seis segundos.

Molesto, desconectado y en aprietos por las tablas (tanto en la futura Anual como en la Copa Libertadores), Peñarol no levanta cabeza o al menos no de la forma en que lo necesita para salir de este duro presente. Quedó claro que con un tiempo no alcanza porque cuando perdió la pelota lo superaron, lo sufrió y lo llevó a volver a dejar dos puntos en un Torneo Apertura que -por suerte para el club- termina el próximo fin de semana. Tendrá mucho que corregir de cara al Torneo Intermedio porque los siete partidos sin ganar pesan y se le viene una final en lo internacional porque ante Platense debe ganar sí o sí.