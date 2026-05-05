"Yo estoy muy bien, esperando el jueves", dijo Aguirre tras llegar a siete partidos sin ganar con Peñarol

Peñarol llegó al mes sin victorias. Para encontrar la última hay que remontarse al 4 de abril de este año cuando venció a Progreso en el Torneo Apertura, pero luego de eso pasaron varios encuentros del certamen local y de la Copa Libertadores donde el Mirasol acumuló solamente empates y derrotas.

En un partido donde el aurinegro mostró cierta mejoría frente a Defensor Sporting, el resultado fue el mismo porque volvió a dejar unidades. Esta vez igualó 1-1 ante el equipo de Parque Rodó y al término del encuentro quien se expresó fue Diego Aguirre, entrenador del Mirasol.

"Creo que el equipo mejoró, mostró una mejor cara, merecimos y no supimos liquidarlo, esa fue la realidad. Tuvimos situaciones, pelotas en el palo, situaciones que no supimos concretar para llevarnos el triunfo. La sensación es que el equipo mostró una mejor imagen y como aspecto positivo queda la posibilidad de que jugaran Barboza, Álvez, Barbas, que volvió después de mucho tiempo. Son cosas a las que hay que agarrarse", comenzó el entrenador de Peñarol en conferencia de prensa.

"Hoy el equipo mostró una buena actitud, una buena energía y se vio en el campo donde lo intentamos y lo merecimos, no se pudo dar. Para el jueves (ante Platense por Copa Libertadores) somos conscientes de la trascendencia del partido", agregó.

👉Diego Aguirre: cómo esta él y el equipo de cara a Platense y que charla va a tener con Aguerre por la expulsión.



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Precisamente consultado sobre cuál era su sentir ante el duro momento que atraviesa el Carbonero, fue contundente y afirmó: "Yo estoy muy bien, esperando el jueves". "No es lo que querés o esperás, te ponés triste porque no se dan los resultados, pero los jugadores están trabajando bien y queremos salir de este momento", aseveró.

De cara a lo que será el partido en Argentina, donde Peñarol se juega la chance de seguir con posibilidades de clasificar, Aguirre indicó que "seguramente" estén disponibles Maximiliano Olivera, Lucas Ferreira y Eduardo Darias, mientras que "está medio en duda" el colombiano Luis Angulo. "Creo que no va a estar", agregó.

Aguirre también explicó el hecho de colocar juvenilles cuando algunas semanas atrás expresó que no era el momento: "Las lesiones dan espacio a los jovenes y lo hicieron muy bien", además indicó que las salidas de Franco González y Diego Laxalt fueron por precaución ya que "vienen ganando ritmo".

A su vez, también habló de la roja a Washington Aguerre sobre la que exclamó: "Es un tema que no nos puede pasar. Lo hablaremos internamente.

Por último dejó en claro cuál es el principal argumento para él para que el hincha se ilusione con la victoria en Argentina: "Juega Peñarol por Copa, ese el argumento más fuerte que tengo".