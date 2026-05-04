Torneo Intermedio: así se conforman los grupos y qué tiene que pasar para que se enfrenten Peñarol y Nacional

El Torneo Intermedio 2026 tendrá una particularidad y es que estará dividido en dos. La razón corresponde a que este año se disputa el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, por lo que la actividad local se verá interrumpida: cuatro fechas se disputarán antes del 11 de junio, día que inicia la Copa del Mundo, y el resto cuando estén finalizando los cuartos de final.

Además, con posiciones del Torneo Apertura como están en la previa de Peñarol-Defensor, último partido de la fecha 14, habría clásico entre Nacional (noveno) y Peñarol (cuarto) por el Torneo Intermedio.

El primer torneo corto tiene previsto terminar este fin de semana (9 y 10 de mayo) y el Intermedio debería comenzar el siguiente (sábado 16 y domingo 17). La cuarta fecha del Intermedio está fijada para el fin de semana del 6 y 7 de junio, tres días previo al inicio del Mundial. En ese momento habrá una interrupción del campeonato uruguayo que durará más de un mes y se reanudará antes del 19 de julio, fecha cuando termina el Mundial.

El Intermedio se reanudará con la quinta fecha, fijada para el 11 y 12 de julio, e incluso la sexta fecha se jugaría en simultáneo a la definición del Mundial: sábado 18 y domingo 19 del séptimo mes del año. Quedando así por jugar solo la última fecha del Intermedio y la final, una vez que ya haya finalizado la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

¿Qué tiene que pasar para que haya un clásico en las series del Intermedio?

El Torneo Intermedio parte en dos la Anual para que los grupos A y B se dividan de la siguiente manera:

Grupo A: 1 – 4 – 5 – 8 – 9 – 12 – 13 – 16

Grupo B: 2 – 3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 14 – 15

Hoy Peñarol está cuarto (23 puntos y un partido menos) y Nacional noveno (19 unidades), por lo que ambos formaría parte de la Serie A y habría clásico.

Trofeo, copa - Nacional vs Peñarol, 1-1 (8-7), partido clasico por la final del Torneo Intermedio del Campeonato Uruguayo de Futbol 2024, en el Estadio Centenario de Montevideo, ND 20240804, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Si el mirasol pierde o empata hoy ante Defensor Sporting quedará en el mismo lugar, pero si gana alcanzará los 26 puntos e igualará la línea de Deportivo Maldonado (2do), aunque para superarlo debe hacer más de un gol, ya que el Depor tiene +7 de diferencia y el carbonero +6. De darse este caso, no habría clásico.

Pero aún resta la fecha 15: si Nacional gana ante Cerro escalará a 22 puntos y quedará quinto (serie A) aunque a la espera de los demás resultados, incluyendo la visita de Peñarol a Cerro Largo en Melo.

El detalle de la fecha 15:

Viernes 8

Wanderers vs. Liverpool

Hora: 19:30

Estadio: Parque Viera

Sábado 9

Danubio vs. Albion

Hora: 15:30

Estadio: Mincheff de Lazaroff

Central Español vs Racing

Hora: 18:30

Estadio: Parque Palermo

Domingo 10

Defensor vs. Juventud

Hora: 13:00

Estadio: Franzini

Montevideo City Torque vs. Progreso

Hora: 16:00

Estadio: Charrúa

Nacional vs. Cerro

Hora: 19:30

Estadio: Gran Parque Central

Lunes 11

Deportivo Maldonado vs. Boston River

Hora: 17:00

Estadio: Domingo Burgueño

Cerro Largo vs. Peñarol

Hora: 20:00

Estadio: Ubilla