Peñarol agotó las entradas para el partido clave frente a Platense en Buenos Aires por la Copa Libertadores

Peñarol no pasa por un buen momento y sabe que en cuestión de tres días se le viene un duelo clave para seguir con chances de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores: la visita al Estadio Ciudad de Vicente López en Buenos Aires, Argentina, para enfrentar a Platense por la cuarta fecha del Grupo E, a partir de la hora 19:00 (ESPN y Disney+). Y los hinchas ya agotaron todas las entradas para ese choque.

“Peñarol agotó toda la cabecera visitante para el partido del próximo jueves en Buenos Aires contra Platense. No quedan más entradas a la venta”, le informaron desde el club Mirasol a Ovación. En total el conjunto Carbonero contaba con 4.500 tickets para que sus simpatizantes fueran a la vecina orilla a alentar al equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre.

El elenco de la Fiera tiene en claro que debe ir por una victoria impostergable para soñar con el pasaje a los octavos de final del certamen más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes. Peñarol tiene tan solo un punto tras tres presentaciones: empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe en Colombia, cayó 2-1 contra Platense en el Estadio Campeón del Siglo (CDS) y sucumbió 2-0 ante Corinthians en Brasil.

En cambio, Platense suma seis unidades y tiene otra ventaja: el resultado que consiguió en Montevideo ante Peñarol. Porque para esta edición de la Copa Libertadores en caso de igualdad de puntos entre dos equipos, se define por los resultados entre sí. Por ese ítem es que Platense, además de contar con más puntos, tiene ventaja sobre el Carbonero.

Con este panorama, Peñarol sabe que este jueves se juega en Vicente López ante el Calamar su última parada de poder meterse en la siguiente fase del torneo internacional más importante del fútbol sudamericano.

Para Platense también es una final, ya que si consigue los tres puntos dejará en el camino a Peñarol y tendría un pie y medio en la siguiente fase de la Copa Libertadores cuando tan solo restarían dos fechas para el final.

Cómo llega Platense

Eugenio Raggio tras cometer una falta en el área de Platense sobre Matías Arezo. Foto: Estefanía Leal.

Tras su histórica victoria en el CDS del pasado 16 de abril (que fue la primera por Copa Libertadores), Platense disputó un total de cuatro partidos y solo rescató un triunfo que fue ante Independiente Santa Fe por 2-1 por la tercera fecha del Grupo E del torneo internacional, luego obtuvo tres caídas por el Torneo Apertura de Argentina (4-3 ante Central Córdoba, 1-0 contra San Lorenzo y 2-0 frente a Estudiantes de La Plata).