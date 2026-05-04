Patricio Pacífico fue operado con éxito en Barcelona: su recuperación y qué esperan en Defensor Sporting

El futbolista uruguayo Patricio Pacífico, que cumplió 20 años el pasado 8 de abril, sufrió una dura lesión jugando para las categorías juveniles del Barcelona algunos días después. Fue en el partido ante el Unió Esportiva Olot, como visitantes, que terminó con empate 1-1 y la rotura del ligamento cruzado anterior en una de las rodillas del jugador; que ya fue operado con éxito.

“Gracias a Dios salió todo bien, ahora a recuperar y pa’ adelante siempre” escribió el propio Pacífico en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto suya desde el hospital. El futbolista, zurdo, que puede jugar tanto como central, lateral izquierdo o pivote, llegó al Barcelona en febrero de este año, a préstamo de Defensor Sporting y con opción de compra si el juvenil alcanzaba los diez partidos disputados en el equipo con más de 30 minutos en cada uno de ellos. Llevaba disputados con el Barça Athletic siete partidos, habiendo incluso marcado un gol y en todos sumando la media hora de juego.

El club blaugrana mantiene una opción de compra por el 50% de la ficha de Patricio Pacifico, tasada en dos millones de euros, y la cifra podría duplicarse si el Barcelona decide incluso quedarse con el 80%. Desde Defensor Sporting, pese al revés que significa la lesión de su futbolista, hay buenas sensaciones en cuanto a su recuperación y a nivel contractual.

"Gracias a Dios salió todo bien": Patricio Pacífico fue operado con éxito en Barcelona. Foto: @patridominguez8

“Estuvimos en contacto con él (Pacífico) desde que terminó el partido, también con su familia y con el Barcelona. Acá hay que separar por un lado la salud y cómo atender esto. La respuesta del Barcelona ha sido muy buena y será operado por el mismo cirujano que opera a los jugadores del primer equipo y el proceso de recuperación va a ser en las mismas condiciones”, indicó Diego Franzini, presidente de Defensor Sporting, en entrevista con radio El Espectador.

Medios españoles como diario Sport y Mundo Deportivo, hablan de una recuperación de hasta 12 meses y, según estableció Franzini, Pacífico llevaría adelante la recuperación en Barcelona, como si fuera un jugador del primer equipo. De hecho, comentó que Deco, director deportivo del Barça, decidió que fuera operado por el mismo cirujano que trabaja con los jugadores del plantel principal.

El préstamo inicial que negociaron Defensor Sporting y Barcelona por Patricio Pacífico es hasta el próximo 8 de julio, pero la lesión del futbolista puede hacer que los clubes vuelvan a revisar los términos contractuales a nivel temporal. Franzini prevé que las comunicaciones con el equipo español volverán a llegar a buen puerto.

Leonardo Fernández ante la marca de Patricio Pacífico en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

"Es un tema contractual que hay que ajustar más que nada por los plazos, porque el préstamo era hasta el 8 de julio, entonces lo que hay que cambiar es un tema temporal y ajustar las condiciones de la compra teniendo en cuenta el proceso de recuperación. La percepción y la sensación que uno tiene, más allá de que no hemos firmado ningún documento, es que estas señales de que lo opera el cirujano del primer equipo y que el proceso de recuperación también lo acompañen profesionales del primer equipo y demás, habla también de la intención que tenía el Barcelona de cumplir la compra y de proyectarlo al primer equipo. La pretemporada la iba a hacer con ellos y, lamentablemente, se dio esta situación", manifestó Franzini.

De cualquier manera, este panorama afecta de alguna forma a las arcas de Defensor Sporting, que contaba con un ingreso por la operación con el Barcelona por Patricio Pacífico. "Desde el punto de vista económico tiene un impacto porque nosotros veníamos en conversaciones sobre cómo venía evolucionando Patricio y cuáles eran las intenciones del Barcelona, si iba a ejecutar la opción de la compra. Nosotros, teniendo en cuenta que eso iba a pasar, estaba incluido dentro del flujo de caja del club. En ese sentido tiene un impacto económico financiero, pero desde lo deportivo Barcelona nos sigue transmitiendo lo mismo. En ese sentido nos da tranquilidad”, explicó el presidente de Defensor Sporting.