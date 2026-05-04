Preocupación por golpe en el rostro de Sebastián Cáceres en México: fue trasladado de la cancha al hospital

El uruguayo Sebastián Cáceres encendió las alarmas este domingo en México tras sufrir una conmoción durante el partido entre América y Pumas, por la ida de los cuartos de final del Clausura 2026. El zaguero de la selección de Uruguay recibió un fuerte impacto en el rostro luego de chocar con Álvaro Angulo y quedó visiblemente afectado sobre el césped.

De inmediato se activó el protocolo de conmoción de la Liga MX. El médico oficial ingresó al campo, Cáceres no pudo continuar en el partido y fue retirado primero en carrito sanitario y luego trasladado en ambulancia a un centro asistencial para realizarle estudios. Hasta ahora el Club América no emitió un parte médico oficial sobre el estado del defensa celeste.

Tras el encuentro, el entrenador André Jardine reconoció que la situación “es compleja” y adelantó que existen sospechas de fracturas, aunque aclaró que el diagnóstico definitivo se conocerá luego de los exámenes médicos previstos para este lunes. “Dependiendo de la región, se puede jugar con protección o no”, expresó el técnico brasileño.

La lesión de Cáceres llega en un momento sensible para el defensor de 25 años, habitual convocado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, a poco más de un mes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En lo deportivo, América rescató un empate 3-3 como local después de estar dos goles abajo frente a Pumas, en una serie que quedó abierta de cara a la revancha. Isaías Violante, Henry Martín y Alejandro Zendejas marcaron para las Águilas, mientras que Juninho Vieira, Uriel Antuna y Jordan Carrillo convirtieron para el conjunto universitario. La vuelta se jugará el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.