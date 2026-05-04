Brandon Álvarez: se destacó en el verano con Peñarol, tuvo una lesión y va por su primera titularidad oficial

Con apenas 18 años, Brandon Álvarez empieza a dejar de ser promesa para transformarse en realidad en Peñarol. El juvenil, que deslumbró en el último torneo de verano y ya había tenido escasos minutos con el primer equipo, tendrá hoy su primera titularidad en el Campeonato Uruguayo, en una apuesta fuerte del cuerpo técnico por su proyección.

Nacido en Durazno en 2007, Álvarez es un delantero versátil que puede moverse por todo el frente de ataque. Su físico, cerca de 1,88 metros, sumado a velocidad y técnica, lo convierten en un atacante difícil de marcar y con perfil moderno.

Su historia en el club es la de una captación temprana desde el interior, creciendo en formativas hasta convertirse en una de las figuras de su generación. De hecho, fue goleador y una de las grandes apariciones en torneos juveniles internacionales, lo que despertó interés incluso desde el exterior.

El salto definitivo empezó a gestarse en este 2026. Álvarez ya sumó minutos con el plantel principal y formó parte de las convocatorias de Diego Aguirre, además de ser considerado en procesos juveniles de la selección uruguaya como sparring.

Pero su irrupción no es casualidad. En la Copa de la Liga AUF dejó destellos de su capacidad goleadora, consolidándose como uno de los jóvenes más prometedores del club. En ese certamen preparatorio, Peñarol compitió con juveniles ante equipos que utilizaron a sus planteles principales, esto sirvió para confirmar que los jovenes aurinegros estaban preparados para competir con la exigencia del primer nivel.

Su aparición en el plantel principal tuvo una pausa debido a una lesión muscular que lo retrasó en los planes de Diego Aguirre. Luego de superar este tema físico, Brandon Álvarez hoy será titular ante Defensor Sporting en el Campeón del Siglo.

Además, la noche tendrá otro juvenil sumando minutos por primera vez con el plantel principal carbonero, el defensa de 17 años, Brian Barboza será el lateral derecho aurinegro en el encuentro por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Brandon Álvarez celebra su gol en el partido de Peñarol ante Racing por Copa de la Liga AUF. Foto: Natalia Rovira.

En la zaga también tendrá el debut por Campeonato Uruguayo de Facundo Álvez que sorpresivamente vistió oficialmente la camiseta mirasol en el partido ante Corinthians por Copa Libertadores.

Hoy tendrán su gran oportunidad desde el arranque en un equipo con rotación del plantel debido a la doble competencia, ya que Peñarol tiene una final anticipada ante Platense el próximo jueves en Buenos Aires.

Diego Aguirre que hace unas semanas atrás había declarado en conferencia de prensa que no era el momento indicado para los juveniles, hoy va con tres jovenes promesas del club como titulares en busca de salir de la racha negativa que lo tiene hace un mes sin conocer la victoria.