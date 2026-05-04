Sorpresas, una baja obligada y varios cambios: el probable equipo Peñarol para enfrentar a Defensor Sporting

Peñarol cumple este lunes un mes sin ganar y en medio de la mala racha de resultados y el muy flojo rendimiento deportivo, el equipo de Diego Aguirre sale a escena este lunes para cerrar la fecha 14 del Torneo Apertura enfrentando a Defensor Sporting desde la hora 19:30 en el Estadio Campeón del Siglo.

Y varios son los objetivos y obligaciones que tiene el conjunto Mirasol ya que además de llegar a un mes sin triunfos, suma cuatro juegos sin poder ganar en su escenario, algo que inquieta a un Peñarol que suele hacer de su estadio una fortaleza.

Por otra parte, el aurinegro tiene esta noche la gran chance de acortar diferencias con Racing —campeón del Torneo Apertura— pensando en la Tabla Anual y además, sacarle siete puntos de diferencia a Nacional, que el domingo perdió con Albion.

De todas maneras y a pesar de lo antes mencionado, la cabeza de Peñarol está más puesta en el decisivo partido del jueves en Vicente López frente Platense por Copa Libertadores que en el encuentro de este lunes ante el violeta, que si gana no solo extenderá la mala racha del Carbonero que llegará a siete sin victorias, sino que lo igualará en la tabla de posiciones del Apertura.

Lo cierto es que la Fiera apronta cambios debido a algunas ausencias por temas sanitarios y a una baja obligada como la de Eric Remedi, quien está suspendido por haber llegado a la quinta amarilla el domingo frente a Wanderers.

Luego, hay jugadores que hoy no tendrán minutos, al menos desde el inicio, como Lucas Ferreira y Eduardo Darias, quienes vienen recuperándose de molestias musculares con el objetivo de llegar en óptimas condiciones para visitar al Calamar.

Facundo Álvez, jugador de Peñarol durante una entrada en calor en el Campeón del Siglo. Foto: @facualvez10

En tal sentido y teniendo en cuenta las bajas mencionadas y que varios futbolistas no serán titulares para no exigirlos pensando en la Copa Libertadores, Diego Aguirre planea un equipo con varios cambios para recibir a Defensor Sporting.

Las principales novedades, según pudo saber Ovación, pasan por la inclusión de varios juveniles en la oncena ya que nuevamente Facundo Alvez —debutó oficialmente el jueves frente a Corinthians en San Pablo— volverá a estar desde el inicio y a él se le suma otro zaguero de las formativas como Brian Barboza, quien había viajado a Brasil la semana pasada.

Otra de las novedades del equipo aurinegro es la presencia en la ofensiva de Brandon Álvarez, quien luego de superar una lesión muscular volvió a las convocatorias y tras haber sido parte del plantel en San Pablo, este lunes será titular.

Pasando en limpio, el probable equipo de Peñarol para enfrentar a Defensor Sporting será con Washington Aguerre en el arco; Kevin Rodríguez, Brian Barboza, Facundo Alvez y Franco Escobar en la zaga; Nicolás Fernández, Jesús Trindade, Brandon Álvarez, Gastón Togni; Matías Arezo y Abel Hernández.