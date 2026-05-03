"Se sentía muy hincha de Peñarol": Perchman confesó el jugador que buscó Nacional y no terminó llegando al club

El final del primer semestre del 2026 está cada vez más cerca. Nacional quedó afuera de la pelea del Torneo Apertura que ya ganó Racing y luego de tres partidos en la Copa Libertadores suma cuatro puntos producto de una victoria, un empate y una derrota y más allá del interesante plantel que armó el Bolso, la cercanía de un nuevo mercado de pases siempre llama la atención.

Flavio Perchman, vicepresidente de la institución, es uno de los principales responsables en el armado de la nómina de jugadores que hoy dirige Jorge Bava y en ese sentido se expresó: "Tengo contacto con jugadores. La mayoría hablados con todo el grupo técnico. Hay casos donde no es que no lo consulto, sino que primero veo si el jugador está disponible porque para qué le voy a presentar a un jugador que no vamos a poder traer".

Al momento de hablar de puestos en los que deberá buscar refuerzos, Perchman no dudó al afirmar que un volante central y un enganche son prioridad. Cabe recordar que el Bolso sintió mucho la baja de Christian Oliva que se fue al Santos de Brasil.

Respecto a ese mediocampo, admitió: "No hemos hablado sobre ningún volante del medio local". De todas maneras destacó el rendimiento de Agustín Álvarez Wallace defendiendo la camiseta de Racing y contó, a su vez que en su momento mantuvo un diálogo con Gonzalo Nápoli.

En relación al volante que fue campéon del Uruguayo 2023 con Liverpool, que pasó por León de México y que hoy está en Emelec de Ecuador, afirmó: "Hablé en su momento para conocer su situación pero como se sentía muy hincha de Peñarol dijo que no quería venir".

Gonzalo Napoli en el último partido de Liverpool vs. Peñarol por la séptima fecha del Torneo Clausura. Foto: Leonardo Mainé.

Siguiendo por los nombres propios, también dejó en claro que más allá de que Camilo Cándido "no estuvo a la altura", tiene confianza en los jugadores que hoy están disponibles para el lateral izquierdo, un puesto en el que también aparecen Federico Bais, Román Clematte e incluso Nicolás "Ojito" Rodríguez. Eso sí, también admitió: "El único lateral izquierdo que podemos ir a buscar es el Pacha Espino".

Perchman, también subrayó los objetivos de la temporada en el plano internacional, donde remarcó: "Ricardo (Vairo, el presidente) tampoco mastica vidrio, lo importante es ganar y vamos a hacer lo posible para volver a ser campeones uruguayos y hacer una buena Copa (Libertadores). Nosotros cumplimos pasando de fase, pero hay que llegar a cuartos o a semifinales para hacer una buena Copa".