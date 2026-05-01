Ranking Conmebol del Mundial de Clubes 2029: cómo están Peñarol y Nacional tras la primera rueda de Copa

El Mundial de Clubes 2029 ya tiene a cinco equipos clasificados. Pyramids de Egipto (África), Flamengo de Brasil (Conmebol), Al Ahli de Arabia Saudita (Asia), Paris Saint Germain de Francia (UEFA) y Cruz Azul de México (Concacaf), pero son muchos los que todavía pelean por su cupo en el certamen que va por su segunda edición y tanto Peñarol como Nacional se encuentran en ese grupos.

El Carbonero y Bolso no tuvieron una buena semana de Copa Libertadores porque ambos perdieron como visitantes luego de que los de Diego Aguirre cayeran ante Corinthians por 2-0 y los de Jorge Bava por 4-2 ante Universitario, pero aún se mantienen entre los 20 primeros del ranking.

Cabe recordar que desde Sudamérica —siempre y cuando la FIFA no amplíe la cantidad de clasificados— clasificarán los cuatro campeones de la Copa Libertadores (2025, que ya es Flamengo, 2026, 2027 y 2028) y los dos mejores del ranking. Podría haber más cupos por dicha clasificación, en caso de que se repita algún campeón.

Es importante remarcar que, salvo que sean campeones, solo pueden clasificar dos equipos por país, por lo que si son campeones dos brasileños y dos argentinos, se abrirán los dos cupos restantes para los dos mejores que no sean de dicha nacionalidad, aunque claro está que las combinaciones en ese sentido pueden ser variadas.

¿Cómo se encuentran Peñarol y Nacional en este ranking? Luego de finalizada la primera ronda de la Copa Libertadores 2026, el Carbonero se ubica en el octavo puesto con 24 puntos, mientras que el Bolso se ubica en el puesto 17 con 17 unidades.

Las unidades se suman por participar (3), por avanzar de fase (3), por triunfo (3) y por empate (1). Son los registros acumulados entre la Copa Libertadores 2025 y lo que se lleva de disputado en el 2026 lo que tiene a los equipos uruguayos en esa posición, teniendo en cuenta que no se contabilizan las fases previas.

La novedad tras la tercera fecha es que uno de los que se metió entre los 10 primeros fue Universitario de Perú y lo hizo gracias al triunfo ante Nacional conquistado en el Monumental de Lima y más allá del momento deportivo complicado que atraviesa.