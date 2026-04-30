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Corinthians vs. Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Carbonero buscará dar el batacazo en Brasil en un partido donde apunta a conseguir su primera victoria en el Grupo E de la competencia internacional.

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Enrique Arrillaga
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Matías Arezo celebra el gol que anotó en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.
Matías Arezo celebra el gol que anotó en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

Enviado a San Pablo / Brasil
Peñarol asume su tercera presentación en la Copa Libertadores 2026 y la segunda como visitante. En este caso para enfrentar a Corinthians (21:00 - ESPN y Disney+) en el Neo Química Arena y en el marco de una nueva jornada del Grupo E del certamen continental.

El equipo de Diego Aguirre, aunque se enfrenta a lo que tal vez será el partido más complicado de la serie, sabe que debe sumar para no complicarse de cara a la búsqueda de la clasificación a los octavos de final de la competencia. El Timao es líder con seis puntos, al igual que Platense que tiene un partido más. El Carbonero suma un punto, al igual que Independiente Santa Fe, aunque con un encuentro menos.

El equipo brasileño arriba a este juego tras superar a Platense como visitante y a Independiente Santa Fe como local, mientras que el Mirasol empató en Colombia, pero luego cayó en el Campeón del Siglo ante el Calamar, lo que complicó sus aspiraciones cuando esta noche ya termina la primera rueda.

De hecho, está confirmado que aunque sume de a tres, Peñarol finalizará la ronda fuera de la zona de clasificación porque solo podría alcanzar los cuatro puntos, quedando a dos unidades de los líderes: Corinthians y Platense.

Para este partido, Aguirre tiene varias bajas porque además de la expulsión que sufrió Franco Escobar, se encuentran lesionados Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera y Leonardo Fernández. Javier Cabrera está en la recta final de su recuperación y Eduardo Darias se quedó en Montevideo por precaución.

Corinthians vs. Peñarol

Corinthians (probable): Kauê Vinicius; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Breno Bidon, Allan Souza, André, Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Vitinho. D.T. Fernando Diniz

Peñarol (probable): Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Diego Laxalt; Leandro Umpiérrez, Eric Remedi, Roberto Fernández, Jesús Trindade; Gastón Togni, Matías Arezo. D.T. Diego Aguirre

Cancha: Neo Química Arena de San Pablo
Hora: 21:00
Televisa: ESPN / Disney+
Árbitro: Cristián Garay (Chile)
Asistentes: Claudio Urrutia y Alejandro Molina (Chile)
Cuarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile)
VAR: Rodrigo Carvajal y Nicolás Millas (Chile)

Corinthians sin Memphis Depay, pero con Jesse Lingard en gateras

Corinthians busca mantener el puntaje perfecto en la Copa Libertadores, aunque para eso tendrá que superar no solo a Peñarol, también la cantidad de bajas que hoy tiene el entrenador Fernando Diniz. Entre ellas se encuentra el neerlandés Memphis Depay, una de las novedades del equipo, aunque sí tiene al inglés Jesse Lingard que igual no tiene confirmado su lugar en el once inicial.

Jesse Lingard defendiendo la camiseta de Corinthians.
Jesse Lingard defendiendo la camiseta de Corinthians.
Foto: @jesselingard.

¿Con qué jugadores cuenta Diego Aguirre?

El entrenador de Peñarol definió una nómina de futbolistas con varios juveniles como los casos de Facundo Álvez, Brian Barboza, Brandon Álvarez o Kevin Rodríguez, que incluso sería titular. Además, tiene la vuelta de Washington Aguerre tras cumplir los partidos de suspensión.

Quién es Brian Barboza, el juvenil de Peñarol que Aguirre incluyó en el plantel para jugar por Libertadores

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