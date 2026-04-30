Enviado a San Pablo / Brasil

Peñarol asume su tercera presentación en la Copa Libertadores 2026 y la segunda como visitante. En este caso para enfrentar a Corinthians (21:00 - ESPN y Disney+) en el Neo Química Arena y en el marco de una nueva jornada del Grupo E del certamen continental.

El equipo de Diego Aguirre, aunque se enfrenta a lo que tal vez será el partido más complicado de la serie, sabe que debe sumar para no complicarse de cara a la búsqueda de la clasificación a los octavos de final de la competencia. El Timao es líder con seis puntos, al igual que Platense que tiene un partido más. El Carbonero suma un punto, al igual que Independiente Santa Fe, aunque con un encuentro menos.

El equipo brasileño arriba a este juego tras superar a Platense como visitante y a Independiente Santa Fe como local, mientras que el Mirasol empató en Colombia, pero luego cayó en el Campeón del Siglo ante el Calamar, lo que complicó sus aspiraciones cuando esta noche ya termina la primera rueda.

De hecho, está confirmado que aunque sume de a tres, Peñarol finalizará la ronda fuera de la zona de clasificación porque solo podría alcanzar los cuatro puntos, quedando a dos unidades de los líderes: Corinthians y Platense.

Para este partido, Aguirre tiene varias bajas porque además de la expulsión que sufrió Franco Escobar, se encuentran lesionados Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera y Leonardo Fernández. Javier Cabrera está en la recta final de su recuperación y Eduardo Darias se quedó en Montevideo por precaución.