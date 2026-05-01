"No siempre son caricias": la reacción de Yamandú Orsi ante los reclamos del Pit-Cnt este 1° de mayo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió este viernes 1° de mayo al acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores. Allí se sentó junto a la vicepresidenta, Carolina Cosse, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Alrededor había otras autoridades y legisladores del Frente Amplio, al tiempo que también dijeron presente dirigentes de la oposición.

Durante la mañana, Orsi participó de una reunión virtual con presidentes y cancilleres del Mercosur, una instancia de la que también fueron parte autoridades de la Unión Europea, ya que este viernes entró en vigor el acuerdo comercial entre ambos bloques.

Pasadas las 9:00 Orsi emitió un tuit por el Día de los Trabajadores: "Para los que mueven las máquinas, para las que enseñan, para las que cuidan, para los que nos cuidan, para los que producen, para las que construyen, para las que venden, para los que atienden. Para quienes hacen de la solidaridad una razón de vida. Para las y los trabajadores de mi querido Uruguay, salud en su día!".

Para los que mueven las máquinas, para las que enseñan, para las que cuidan, para los que nos cuidan, para los que producen, para las que construyen, para las que venden, para los que atienden. Para quienes hacen de la solidaridad una razón de vida. Para las y los trabajadores de… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 1, 2026

La presencia de Orsi en el acto del 1° de mayo

Tras el acto del Pit-Cnt, Orsi atendió a la prensa y dijo respecto de los discursos sindicales que "hay cosas" en las que coincide y "otras que no". Recordó, además, que a las 19:00 habrá una cadena nacional del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien dará "la opinión del gobierno".

De todas formas, Orsi reconoció que "siempre" el acto del Pit-Cnt es un termómetro para saber cuáles son los reclamos de la población: "No siempre son caricias y no siempre son palos, tiene que ver con la independencia de clase que siempre se mantiene".

Yamandú Orsi en el acto del 1° de mayo organizado por el Pit-Cnt, junto al flamante subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker. Foto: Ignacio Sánchez

Joselo López, secretario general del Pit-Cnt, fue uno de los oradores centrales y apuntó directamente contra el gobierno. Dijo que "muchas" de las expectativas que se habían creado por la llegada del Frente Amplio al poder "todavía no se han colmado y los trabajadores necesitan que aparezcan señales claras que permitan seguir soñando".

Además, López cuestionó que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, recurra a la palabra "ajuste" cuando habla de algunos planes del gobierno, y aseguró que eso pone el movimiento sindical "en estado de alerta". "Ya que tenemos acá a parte de quienes manejan la economía, lo decimos con mucho respeto: no solo nos preocupa, sino que nos va a mantener movilizados", agregó.

Yamandú Orsi junto a Carolina Cosse y Alejandro Sánchez en el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez.

Preocupación por los combustibles y el escenario internacional

Sobre otros asuntos, Orsi destacó la entrada en vigor este viernes del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y aseguró que esto debe traducirse en "más trabajo, más comercio y una línea de vínculo con Europa", en "un mundo donde el proteccionismo" está avanzando y es necesario "tener las puertas abiertas". Consultado acerca de las cuotas que tendrá cada país del Mercosur para exportar libre de aranceles a la Unión Europea, Orsi reconoció que aún "se está dirimiendo".

Finalmente, a Orsi le preguntaron por el aumento de combustibles que empezó a regir este viernes. Respondió que es acorde a lo que está sucediendo en el mundo: "Si uno analiza a nivel mundial cómo han aumentado", señaló, "no tiene otro" camino. Además, reconoció que no ve "señales prontas de que esto se calme", sino "al revés", en referencia al conflicto en Medio Oriente y el bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde sale una gran parte de la producción mundial de petróleo. "Las noticias son cada vez peores", lamentó.