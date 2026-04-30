"El mayor aumento de la historia" y "nos matan": oposición critica al gobierno por nueva suba de combustibles

Dirigentes de la oposición cuestionaron los nuevos precios de los combustibles dispuestos por el gobierno de Yamandú Orsi, que comenzarán a regir desde las 0 horas del viernes 1° de mayo. La nafta y el supergás tendrán un aumento de 7%, mientras que el gasoil un 14%.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva señaló que se trata de "el mayor aumento en la historia del país". "Nunca nadie se atrevió a aumentar el precio del gasoil, 21% en 30 días", aseguró en diálogo con Telenoche (Canal 4). El legislador sumó el incremento de 14% para el gasoil y de 7% que el gobierno realizó en el mes de abril.

Da Silva señaló que esta medida "tiene efectos devastadores en el momento de mayor demanda del gasoil, en plena cosecha de verano". "Las cosechadoras están esperando este momento para poder levantarlo", aseguró.

A modo de ejemplo, el legislador señaló que "este 21% representa un aumento de $ 1.500 por hora en el trabajo de cosecha". "Si se trabajan 15 horas son $ 22.500 de aumento que el gobierno del Frente Amplio le está regalando al país productivo. Y para los camioneros, que ya tienen preacordadas las tarifas de cosecha, le incrementan $ 15 el kilómetro", afirmó.

Da Silva dijo que no ve del gobierno "que asuman con criterio el estado de situación económico que hay. Toda la cadena productiva se ve afectada por algo inédito".

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Nos matan a aumentos"

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Walter Verri, ex subsecretario de Industria, Energía y Minería, expresó que el gobierno rompió "el criterio de bimensualidad". "Se auto impusieron reformas que no pudieron cumplir en menos de 1 año. Pero nos decían que el gobierno no está para justificar guerras, que no podíamos aumentar los precios", aseguró, en referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania que comenzó en febrero de 2022".

"¿Que dicen ahora que nos matan a aumentos? Teléfono para (Fernando) Pereira y (Alejandro) Sánchez", expresó Verri en la red social X.

Tremendo impactó en la economía, rompieron el criterio de bimensualidad, ahora rompen la banda de flotación. Se auto impusieron reformas que no pudieron cumplir en menos de 1 año. Pero nos decían que el gobierno no está para justificar guerras, que no podíamos aumentar los… https://t.co/aQNWhUb79P — Walter Verri (@walterverri) April 30, 2026

El ex vicepresidente de Ancap, Diego Durando, también criticó el aumento de los combustibles "por encima del salario real". "Otra suba en supergás, impacta fuertemente en el trabajador", escribió en su cuenta de X.

Golpazo histórico a la producción (gasoil) y a los motores de la economía que generarán trabajo. Se complica la canasta básica y el comercio chico", añadió.

La previa al 1 de mayo (día del trabajador). Aumento de los combustibles por encima del salario real. Otra suba en Supergas, impacta fuertemente en el trabajador.

Golpazo histórico a la producción (gasoil) y a los motores de la economía que generarán trabajo. Se complica la… pic.twitter.com/E5WhxXbFVJ — Dr. Diego Durand (@DrDiegoDurand) April 30, 2026

Precios

La nafta Súper 95 se incrementa 7% y pasará a valer $ 88,03 el litro desde el viernes (está en $ $ 82,27 actualmente).

Respecto a la nafta Premium 97 el comunicado del gobierno omitió decir cuál es su nuevo precio (el actual está en $ 84,95).

En tanto, el gasoil 50 S aumenta 14% y pasará a valer $ 57,72 el litro desde el viernes (actualmente está en $ 50,63).

En el gasoil 10 S también el gobierno omitió decir cuál es el nuevo precio (actualmente está en $ 58,13).

Por último, el supergás pasará de $ 94,64 a $ 101,26 el kilo, con un incremento de 7%. Así, la garrafa de 13 kilos tendrá un valor de $ 1.316,38 (sin costo de envío).