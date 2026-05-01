Acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores, en vivo: los reclamos de la central sindical este 1° de mayo

Este viernes 1° de mayo se desarrolla el acto central organizado por el Pit-Cnt en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, que este año tendrá la consigna: “Por trabajo, salario y justicia social; el Uruguay es su gente”.

El acto combinará una parte oratoria con intervenciones artísticas en el marco del 90º aniversario del natalicio de Alfredo Zitarrosa.

Según informó la central sindical, las oratorias centrales comenzarán a las 11:30 y estarán a cargo del secretario general José Lorenzo López (COFE); la integrante del Secretariado Ejecutivo Nathalie Barbé (ATSS) y el vicepresidente de la central sindical Javier Díaz (Sunca).

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