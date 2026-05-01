Cancillería "sigue de cerca" la situación de los dos uruguayos que viajaban en la Flotilla Global Sumud

La Cancillería emitió un comunicado este viernes sobre la situación de Jorge Vignolo y Daniela Lopes, dos uruguayos que viajaban en la Flotilla Global Sumud junto a otros 180 activistas para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Joselo López, secretario general de COFE, denunció durante el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores que los activistas habían sido "secuestrados por el Estado de Israel" en aguas internacionales.

Joven con bandera de Palestina en el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Debemos denunciar en este acto que dos compañeros uruguayos, Jorge y Daniela, integrantes de la flotilla están siendo secuestrados por el estado de Israel, junto a 180 personas más y 21 embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria", sostuvo. López exigió "explicaciones inmediatas" a la embajada de Israel y reafirmó que la "solidaridad entre los pueblos no debe ser perseguida ni criminalizada".

Por su parte, desde Cancillería explicaron que están siguiendo "de cerca" la situación de la Flotilla Global Sumud y que "han mantenido un diálogo directo desde el primer día con representantes del Pit-Cnt y organizaciones sociales que están en contacto con integrantes uruguayos de la flotilla". La cartera afirmó que también se está coordinando internamente con las embajadas de Israel y Grecia.

"La información oficial recibida indica que casi la totalidad de la tripulación de la flotilla ha sido desembarcada en la isla de Creta. Asimismo, la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado a nuestros representantes en aquel país, que la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud", agregaron desde el ministerio.