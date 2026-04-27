Una gran flotilla con 56 embarcaciones humanitarias partió de Italia hacia la Franja de Gaza

Un total de 56 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla zarparon ayer domingo desde el puerto de Augusta, en Sicilia (sur de Italia), con el objetivo de romper el bloqueo naval sobre la Franja de Gaza y abrir un corredor humanitario permanente.

“La Flotilla Global Sumud confirma que 56 embarcaciones han partido oficialmente del Porto Xiphonio en Augusta en la tarde de ayer, iniciando la mayor movilización marítima civil coordinada de la misión hasta la fecha y poniendo rumbo formalmente hacia el Mediterráneo oriental”, confirmó la organización en un comunicado difundido ayer.

Esta flotilla se une a la delegación que zarpó el pasado 15 de abril desde Barcelona, España, con 39 barcos y a la representación de Francia, que también busca ayudar al pueblo palestino en la guerra de Medio Oriente.

A la iniciativa, que es la segunda que sale desde Barcelona tras el intento del año 2025 (que no logró romper el cerco israelí, el cual se oponía a cualquier ayuda que, directa o indirectamente, podría favorecer a los terroristas del grupo islámico Hamás en Gaza) se han ido sumando para prestar apoyo técnico y logístico barcos de gran calado como el de la ONG Proactiva Open Arms, liderada por Oscar Camps, y también el Arctic Sunrise del grupo ecologista Greenpeace. Aunque la salida de las naves desde Sicilia estaba prevista para el pasado viernes, la partida se pospuso hasta ayer debido a las malas condiciones meteorológicas previstas paren el Mediterráneo central.

“Esta flotilla no es un acto aislado; es parte de un esfuerzo internacional creciente para exponer e interrumpir los sistemas que sostienen el bloqueo, desde las rutas de navegación globales hasta la política estatal”, se señala en la mencionada nota.

Los objetivos, detalla la organización, son desafiar “el bloqueo de Israel”, avanzar en la reapertura de un corredor humanitario permanente e intensificar la presión internacional coordinada sobre los gobiernos y las corporaciones “cómplices en su ejecución”, continúa la nota.

Todo indica que nuevas ayudas humanitarias se organizarán para partir a la Franja de Gaza en los próximos días, con el fin de reforzar las iniciativas que han comenzado desde varios gobiernos durante el fin de semana.

Con información de EFE y AFP