Irán presentó un nuevo plan para negociar la paz y Donald Trump afirmó que no le satisface

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, arribó ayer domingo a Islamabad de nuevo para plantear sus últimas consultas regionales con las autoridades paquistaníes en torno a las negociaciones de paz con Estados Unidos, tras su visita a Omán, para luego dirigirse a Rusia. Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump descartó, al menos manifiestamente, cualquier urgencia para un pacto con Irán.

Por lo pronto, menos de 24 horas después de abandonar la capital paquistaní y tras una breve visita a Omán, Araqchí regresó a Islamabad y fue recibido por el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a su llegada a la base aérea de Nur Khan, según informó la agencia iraní IRNA.

En Mascate, el jefe de la diplomacia iraní se reunió con el sultán de Omán, Haizam bin Tariq, quien pidió “priorizar el diálogo y la diplomacia” para encontrar una salida política al conflicto con Estados Unidos, tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán. Araqchí también mantuvo conversaciones telefónicas con su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y con el primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sobre el desarrollo de las negociaciones con Washington a través de Pakistán.

La agencia IRNA había informado que Araqchí volvería a Islamabad antes de viajar a Moscú, e indicó que parte de la delegación iraní, que regresó a Teherán para consultas y obtener instrucciones sobre cuestiones relacionadas con el fin de la guerra, se incorporará al ministro en la capital paquistaní. Araqchí afirmó que en sus reuniones con las autoridades paquistaníes había presentado un “marco viable” para poner fin de forma definitiva a la guerra con EE.UU., por lo que su retorno a Pakistán podría responder a la espera de una reacción de Washington.

Más tarde, Trump dijo que representantes iraníes habían realizado una nueva oferta de negociación, pero que tampoco le satisface.

Posteriormente, Araqchi viajó a Rusia en momentos en que los esfuerzos de paz entre Teherán y Washington penden de un hilo, tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán.

En Moscú para reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, según el embajador iraní en Rusia. Sin embargo, no hay indicios de que se reanuden las conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

Las primeras negociaciones entre Irán y Estados Unidos tuvieron lugar hace dos semanas en Islamabad, tras la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril, que se ha mantenido.

Las repercusiones del conflicto en Oriente Medio siguen sacudiendo la economía global.

Como medida de presión, Irán obstruyó el estrecho de Ormuz, lo que impidió el tránsito de grandes cantidades de petróleo, gas natural y fertilizantes, y generó una subida vertiginosa de los precios de la energía que mantiene en vilo a gobiernos de todo el mundo.

Antes de las reuniones entre Irán y Pakistán -el principal mediador- celebradas el sábado en Islamabad, la Casa Blanca había anunciado que el emisario de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, tenían previsto viajar a Pakistán para proseguir con las negociaciones. Pero luego Trump se negó a que hicieran un viaje en avión para unas conversaciones que, según él, podrían realizarse por teléfono.

La agencia iraní FARS reportó que Teherán transmitió a través de Pakistán “mensajes escritos” a Estados Unidos en relación a “algunas de las líneas rojas” de la república islámica, incluidas cuestiones sobre el programa nuclear y el estrecho de Ormuz.

El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores confirmó la visita del canciller iraní, sin aportar más detalles ni precisiones sobre si se reunirá con Putin.

Alza de los precios de la gasolina Creciente presión Trump está bajo creciente presión en un año de elecciones de mitad de mandato por el alza de los precios de la gasolina debido al cierre de Ormuz por parte de Irán. Los Guardianes de la Revolución declararon que “controlar el estrecho de Ormuz y mantener la sombra de sus efectos disuasorios sobre EE.UU. y los partidarios de la Casa Blanca en la región es la estrategia definitiva del Irán islámico”. EE.UU. impuso un bloqueo a los puertos iraníes en represalia. Trump también volvió a expresar su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes acusó de no haber brindado el apoyo necesario en la contención de Irán, a pesar de los “billones de dólares” que EE.UU. invierte en la protección de Europa frente a Rusia. EFE



Trump

Disconforme con la posición de Teherán, el mandatario republicano afirmó que no tiene sentido “hablar de nada”. Trump declaró ayer domingo a Fox News: “Dije: ya no vamos a hacer esto. Tenemos todas las cartas. Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos; ya saben que hay un teléfono, tenemos buenas líneas seguras”.

Trump aseguró también que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha “diezmado” su capacidad operativa. El mandatario estadounidense, en la citada entrevista, apuntó que el tiempo juega a favor de Washington.

Trump destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.

Reiteró que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, calificando esta posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global.

“No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo”, sentenció.

Con información de EFE y AFP