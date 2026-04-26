"Odia a los cristianos": el manifiesto de Cole Allen, el desarrollador de juegos que intentó un ataque en EE.UU.

La identidad de Cole Tomas Allen, el hombre de 31 años detenido tras los disparos registrados en las inmediaciones de la gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, revela un perfil de altos contrastes que ha conmocionado a la opinión pública estadounidense. Identificado como un ingeniero mecánico residente en Torrance, California, Allen no solo contaba con una sólida formación académica en instituciones de prestigio, sino que además se presentaba en el ámbito digital como un apasionado desarrollador de videojuegos independientes bajo el seudónimo "coldForce".

El propio presidente Donald Trump, quien asistía al evento junto a gran parte de su gabinete, fue el encargado de difundir la primera imagen del sospechoso y de alertar sobre la existencia de un manifiesto político. Según fuentes oficiales, el texto enviado por Allen a su familia minutos antes de intentar cruzar los controles de seguridad exponía una lista de objetivos gubernamentales "clasificados por prioridad", motivado por un profundo rechazo a las políticas migratorias de la actual administración y su involucramiento en conflictos bélicos internacionales.

Vista de una vivienda (izq.) vinculada con el presunto autor del tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Torrance, California, el 26 de abril de 2026. FOTO: PATRICK T. FALLON/AFP

Un manifiesto contra el gobierno y objetivos prioritarios

El documento que Cole Allen envió a su círculo íntimo antes de ser reducido por las fuerzas de seguridad en Washington arroja luz sobre una radicalización latente. Bajo la firma de "Cole 'coldForce' 'Friendly Federal Assassin' Allen", el sospechoso justificaba su accionar como una respuesta a la muerte de civiles en guerras extranjeras y al escándalo de Jeffrey Epstein. Trump, en declaraciones a Fox News, calificó al detenido como una persona "muy perturbada" y aseguró que el texto revela un odio explícito hacia los cristianos, un factor que la inteligencia estadounidense ya se encuentra analizando.

Una captura de pantalla tomada de un video filmado por un reportero de AFP muestra a un agente armado trepando sobre sillas mientras se dirige al escenario, después de que se escucharan fuertes detonaciones durante la White House Correspondents' Dinner en el Washington Hilton, en Washington, DC, el 25 de abril de 2026. FOTO: DANNY KEMP AFPTV TEAMS/AFP

De profesor del mes a "genio" de la informática

La trayectoria de Allen dista del perfil criminal convencional. Graduado en 2017 por el prestigioso California Institute of Technology (Caltech) y con un máster en informática de la California State University-Dominguez Hills, sus excompañeros de secundaria lo describían como "casi un genio" que no necesitaba estudiar para sobresalir. Esta faceta intelectual se complementaba con su labor docente en C2 Education, donde fue nombrado "profesor del mes" en diciembre de 2024, apenas un año antes de ser arrestado en el epicentro del poder político de los Estados Unidos.

El rastro digital: videojuegos y activismo político

Su presencia en redes sociales, especialmente en plataformas como LinkedIn y BlueSky, mostraba a un hombre enfocado en el desarrollo de "Bohrdom", un videojuego de combate que él mismo describía como no violento. Sin embargo, en la esfera política, los registros de la Comisión Electoral Federal confirman que Allen fue donante de la campaña de Kamala Harris en 2024. Sus perfiles digitales, ahora bajo custodia de los investigadores, servían de catarsis para una indignación creciente frente a la retórica oficial, lo que terminó por desembocar en el incidente de la noche del sábado en Washington.

Con información de AFP