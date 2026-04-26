"Algo no cuadra": el influencer uruguayo que fue testigo del tiroteo en cena de Trump cuenta qué vio

El influencer de origen uruguayo Carlos Eduardo Espina, afiliado al Partido Demócrata, presenció los disparos y todo el despliegue del Servicio Secreto de la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hilton de Washington, en la noche del sábado.

El tiroteo comenzó poco después de la llegada del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e inmediatamente fueron evacuados él, junto con su esposa y Primera Dama Melina Trump, y otras autoridades del gobierno estadounidense.

En sus redes sociales (donde tiene más de dos millones de seguidores en Instagram y 14 millones en TikTok), Espina fue publicando videos y el minuto a minuto del acontecimiento, a pesar de que los mismos no se subían por temas de conectividad. Una vez publicados, en los mismos se podía percibir el gran desconcierto y preocupación entre los invitados: "Nadie sabe qué es lo que está pasando".

Regresando a su hotel tras la evacuación y finalización total del evento, comentó que le "llamó la atención" que una persona haya podido entrar con un arma dada la cantidad de seguridad que vio al llegar: "Había policía local, estatal, Servicio Secreto, Ejército, estaban todos ahí presentes".

Entre los videos que difundió de la jornada, uno de ellos era del momento en que Carlos Eduardo Espina estaba llegando al hotel Hilton para la cena de periodistas, a la que fue invitado por un medio internacional. Sin saber lo que ocurriría horas más tarde, mostró la cantidad de efectivos policiales y servicios de seguridad que rodeaban la zona: "Así estaba la seguridad antes del evento y aún entró alguien armado, algo no cuadra", acotó.