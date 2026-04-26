Hombre armado en gala de prensa tenía como objetivo a altos cargos de la administración Trump

El hombre armado que intentó irrumpir en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington tenía como objetivo directo a altos miembros del gobierno de Estados Unidos, según confirmaron las autoridades federales tras las primeras investigaciones.

El fiscal general interino, Todd Blanche, quien se encontraba en el hotel Washington Hilton junto al presidente Donald Trump y la primera dama Melania al momento de los disparos, calificó el incidente como un ataque directo a la República, mientras los investigadores intentan descifrar los motivos del sospechoso que se encuentra bajo custodia.

El mandatario estadounidense, quien fue evacuado de urgencia por el Servicio Secreto, describió al agresor como un "lobo solitario" y un "enfermo" que buscaba emular ataques históricos contra jefes de Estado. El episodio revivió los fantasmas de la inseguridad presidencial en el mismo recinto donde, en 1981, Ronald Reagan resultó herido de bala. A pesar de la magnitud del despliegue policial y el intercambio de disparos que dejó a un agente federal herido —salvado por su chaleco antibalas—, Trump aseguró que este intento de magnicidio no alterará su agenda política ni sus objetivos internacionales.

Una captura de pantalla tomada de un video filmado por un reportero de AFP muestra a un agente armado trepando sobre sillas mientras se dirige al escenario, después de que se escucharan fuertes detonaciones durante la White House Correspondents' Dinner en el Washington Hilton, en Washington, DC, el 25 de abril de 2026. FOTO: DANNY KEMP AFPTV TEAMS/AFP

Quién es Cole Tomas Allen, el sospechoso detenido

Las autoridades identificaron al presunto agresor como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años originario de Torrance, California. Según la reconstrucción de los hechos, Allen viajó a través del país en tren desde Los Ángeles, haciendo escala en Chicago, antes de registrarse como huésped en el mismo hotel donde se celebraba la gala. Al momento de su detención, portaba dos armas de fuego y numerosos cuchillos, logrando evadir inicialmente los primeros controles hasta llegar al arco de detección de metales en la entrada del salón principal.

El FBI realizó un allanamiento en su residencia en California durante la jornada del domingo, buscando conexiones con grupos extremistas o evidencia de una planificación prolongada. Por el momento, la fiscalía confirmó que Allen comparecerá ante la justicia este lunes para enfrentar cargos por uso de arma de fuego en un delito violento y agresión a un agente federal. Hasta ahora, el sospechoso se ha negado a cooperar activamente con los interrogatorios de las fuerzas del orden.

Agentes sacan sus armas después de que se escucharan fuertes estruendos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 25 de abril de 2026. Se realizaron disparos mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistía a una cena de prensa en Washington el sábado por la noche. FOTO: MANDEL NGAN/AFP

El momento del ataque en el Washington Hilton

El pánico se desató en el salón de baile cuando se escucharon gritos de "¡Al suelo!" que obligaron a cientos de periodistas, diplomáticos y políticos a refugiarse debajo de las mesas. Videos difundidos posteriormente, incluso por el propio Trump en sus redes sociales, muestran la confusión inicial: el presidente confesó que en un primer momento confundió el sonido de las detonaciones con la caída de una bandeja de servicio.

La intervención del Servicio Secreto fue inmediata, retirando al mandatario del estrado mientras agentes armados rodeaban el perímetro de la mesa de honor, donde también se encontraban el vicepresidente JD Vance y la portavoz Karoline Leavitt. Este es el tercer incidente de gravedad que involucra la seguridad de Trump en los últimos años, tras el tiroteo en Butler y el episodio en su club de golf de West Palm Beach, lo que ha reabierto el debate sobre la eficacia de los anillos de protección en eventos de alta visibilidad en la capital estadounidense.