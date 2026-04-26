Benjamín Netanyahu ordenó una ofensiva “con contundencia” contra el grupo terrorista Hezbolá

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer sábado al Ejército atacar “con contundencia” al grupo terrorista islamista Hezbolá en el Líbano.

“El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hezbolá en el Líbano”, dijo su oficina en un breve mensaje.

El anuncio se produce después de que ayer el Ejército israelí reportara proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una “flagrante violación” por parte el grupo Hezbolá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes en territorio libanés. En otro comunicado, el Ejército israelí informó que sigue atacando infraestructuras de Hezbolá en el sur del Líbano, incluyendo un depósito de armas.

“Las FDI continuarán actuando con contundencia contra las amenazas dirigidas contra la población civil israelí y sus soldados, de acuerdo con las directrices del alto mando político”, dice la nota, publicada antes del anuncio de Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en ceremonia anual en la víspera del Día del Recuerdo de Israel. Foto: AFP

El Ejército israelí advirtió además a los libaneses desplazados del sur del país que no vuelvan a sus hogares en unas sesenta localidades porque sus tropas continúan posicionadas allí, e informó de que durante el fin de semana (que en Israel cae en el viernes y sábado) sus tropas mataron a más de 15 miembros de Hezbolá en el sur del Líbano, donde mantienen una franja ocupada.

“Durante el período del acuerdo de alto el fuego, el Ejército continúa posicionado en sus lugares en el sur de Líbano frente a las actividades terroristas continuas de la organización Hezbolá”, dijo el portavoz de las fuerzas armadas en árabe, Avichay Adraee, en un mensaje en redes.

El portavoz adjuntó a su mensaje un mapa que muestra una franja de terreno en rojo junto a la frontera del Líbano con Israel, así como otra en el mar, ocupada por el Ejército israelí tras la invasión terrestre que inició a raíz de los ataques del grupo terrorista a territorio israelí. Indicó, además, que no se permite a los libaneses acercarse a la región del río Litani, que cruza de este a oeste la parte más sureña del Líbano, a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel.

Los ataques y bombardeos han continuado entre Israel y Hezbolá pese a la prórroga del alto el fuego durante tres semanas más entre ambos países anunciada en la madrugada de del viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer sábado, el Ejército israelí informó de que durante la noche atacaron lanzacohetes de Hezbulá en las zonas de Deir El Zahrani, Reman y Al Samiya del sur del país vecino.

El presidente de EE.UU.,Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

Trump

Netanyahu aseguró que mantuvo una “excelente conversación” con el presidente Donald Trump, y que Israel mantiene “libertad de acción” en Líbano. “Tuve una excelente conversación con el presidente Trump. Está ejerciendo una fuerte presión sobre Irán, tanto económica como militarmente. Estamos trabajando en plena cooperación”, dijo Nentayahu en una declaración grabada. Inmediatamente después abordó con brevedad la situación en Líbano y afirmó: “Hemos iniciado un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano, y tenemos claro que Hezbolá está intentando sabotearla. Mantenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza, incluidas las emergentes.

El viernes, el Ejército israelí había emitido una orden de evacuación para los habitantes de Deir Amas (Líbano), municipio en el distrito de Tiro (suroeste del país), ante un ataque inminente de las Fuerzas de Defensa de Israel “debido a la actividad terrorista de Hezbolá”. Esta orden de evacuación llegaba después de la prórroga de 3 semanas del alto el fuego anunciada horas atrás por Trump, tras las negociaciones en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.

El humo se eleva desde el lugar de un ataque israelí que tuvo como objetivo una zona de Beirut. Foto: AFP

Lanzan proyectiles a Israel desde Líbano

El Ejército israelí reportó proyectiles lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí ayer sábado, lo que calificó como “una flagrante violación” por parte el grupo terrorista libanés Hezbolá del alto el fuego vigente, durante el que se vienen produciendo a diario ataques israelíes en territorio libanés contra esta organización.

En un comunicado, el Ejército indicó que las sirenas antiaéreas se activaron en las localidades israelíes de Manara, Margaliot y Misgav Am, fronterizas con el Líbano, ante la llegada de los proyectiles, unos de los cuales fue interceptado y el segundo cayó en una zona despoblada.

Imágenes difundidas por el Canal 12 israelí mostraron la trayectoria en los cielos de la región de Galilea de los interceptores lanzados por Israel para abatir los proyectiles. “Este incidente constituye una flagrante violación del alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá”, dice el Ejército en su nota.

En un comunicado, el Ejército israelí informó de que durante el fin de semana sus tropas mataron a más de 15 miembros de Hezbolá en el sur del Líbano, donde mantienen una franja ocupada. Advirtieron además que los ataques contra los terroristas en Líbano continuarán para defender el territorio israelí y su población, ante lo que consideran una amenaza constante desde la frontera, a pesar de la tregua declarada por parte de Estados Unidos y en la que, supuestamente, ambas partes implicadas estuvieron de acuerdo.