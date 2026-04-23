"Devolver a Irán a la Edad de Piedra": la feroz advertencia del ministro de Defensa de Israel

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, elevó este jueves la tensión regional al declarar que su país se encuentra a la espera de una "luz verde" por parte de los Estados Unidos para retomar las acciones bélicas directas contra Irán. En un mensaje contundente, el jerarca detalló que el objetivo estratégico final de esta nueva fase de la guerra no es solo la contención militar, sino la "eliminación de la dinastía Jameneí", en referencia a la cúpula del poder teocrático en Teherán.

Katz formuló estas declaraciones tras una sesión de análisis de seguridad con los altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según el ministro, la planificación operativa ya ha identificado puntos neurálgicos dentro del territorio iraní, señalando que el Estado judío está plenamente preparado para pasar de la defensa al ataque de manera inmediata, una vez que se consolide el respaldo diplomático y logístico de Washington.

El plan de destrucción de la infraestructura iraní

El ministro de Defensa no dejó lugar a ambigüedades respecto al alcance de la represalia planificada. Katz aseguró que la intención de las FDI es "devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad", una meta que se alcanzaría mediante el bombardeo sistemático de las principales instalaciones de energía, las centrales eléctricas y el núcleo de la infraestructura económica nacional. Este planteo busca la parálisis total del país persa como respuesta a las hostilidades previas.

Dentro del videomensaje difundido por su oficina, Katz subrayó que las fuerzas militares israelíes ya tienen los "objetivos marcados" y están en una fase de disponibilidad absoluta. La estrategia se centra en desmantelar la capacidad de respuesta iraní mediante un ataque preventivo o reactivo de gran escala.

Ministro de Defensa: Israel espera a "la luz verde" de Estados Unidos para reanudar guerra Ministerio de Defensa Israel/EFE

Qué dice el acuerdo de Trump y por qué Netanyahu sigue en alerta

Esta advertencia se produce en un momento de extrema volatilidad, donde la coordinación con el gobierno estadounidense resulta clave para determinar el inicio de las operaciones de mayor envergadura en la región.

Este miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel está preparado para "cualquier escenario", tanto de manera defensiva como ofensiva.

Buques capturados por Irán en el estrecho de Ormuz Foto: EFE/Marinetraffic

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

Con información de EFE