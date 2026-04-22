Irán incauta dos buques vinculados a Israel en el estrecho de Ormuz, por cruzar una “línea roja”

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por "operar sin los permisos necesarios" y que han sido conducidos a la costa de Irán, lo que se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una prórroga de la tregua.

“Dos buques infractores, el ‘MSC-FRANCESCA’- vinculado al régimen sionista- y el ‘EPAMINODES’, que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria”, anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia afirmó que las acciones se debieron a la “alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz”, lo que calificó como una “línea roja” para la República Islámica. El comunicado indicó además que los dos buques han sido conducidos a la costa de Irán, sin detallar de qué países son y qué ha pasado con sus tripulantes.

Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz Foto: EFE/ Marinetraffic

Ataques a embarcaciones en estrecho de Ormuz

Horas antes, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, reportó dos ataques a embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz.

El segundo buque llamado Euphoria, con bandera panameña y propiedad de una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, fue atacado esta mañana a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, según UKMTO.

La agencia británica había informado previamente de otro ataque a tiros por parte de una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní a un portacontenedores 15 millas náuticas (27,78 km) al noreste de Omán.

Irán atacó a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 27 km al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz Foto: EFE/ UKMTO

Estos hechos se han producido después de que Trump prorrogara indefinidamente el alto el fuego con Irán que expiraba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, lo que Teherán ha denunciado como una violación de la tregua y por ello se ha rehusado a participar en otra ronda de negociaciones.

Irán, a su vez, ha mantenido prácticamente bloqueado el estratégico estrecho, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

EFE