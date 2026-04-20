Alerta en el Golfo de Omán: el video del ataque de la Armada de Estados Unidos contra un barco iraní

Se conocieron imágenes de cómo fue que las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron e interceptaron un buque carguero de Irán en el Golfo de Omán, en medio del bloqueo del estrecho de Ormuz que mantiene producto del conflicto en Medio Oriente.

El Comando Central de EE.UU. informó que primero el destructor de misiles guiados USS Spruance desactivó la propulsión de Touska, el buque comercial iraní, cuando este "no cumplió con repetidas advertencias de las fuerzas de EE.UU. durante un período de seis horas". Luego los infantes de marina partieron del buque de asalto USS Tripoli en helicóptero y transitaron sobre el mar Arábigo para abordar y capturar barco rival.

La Armada abrió fuego en el Golfo de Omán luego de que la nave intentara romper el bloqueo estadounidense a los puertos de Irán, según afirmó en sus redes el presidente Donald Trump.

El carguero Touska, con bandera iraní, "intentó evadir nuestro bloqueo marítimo y las cosas no les salieron bien", escribió el presidente estadounidense.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Un destructor estadounidense interceptó el carguero "en el Golfo de Omán y le advirtió que se detuviera", pero ante la negativa de la tripulación, el buque de guerra disparó contra la sala de máquinas. Ahora "tenemos la custodia total del buque", aseguró Trump. El Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló.

Según los últimos datos disponibles del sitio web Marine Traffic, el portacontenedores Touska, que zarpó de Malasia el 12 de abril, se encontraba a unos 45 km de la costa sur de Irán, cerca de la ciudad de Chabahar, unas seis horas antes del anuncio de Trump.

De acuerdo a las cifras publicadas el sábado por la mañana por el ejército estadounidense, desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes el 13 de abril, "23 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de regresar".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Irán levantó el viernes el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, pero el sábado anunció que recuperaba el "control estricto" del estrecho en respuesta a la decisión estadounidense de mantener el bloqueo de sus puertos.

En un mensaje anterior publicado el domingo por la mañana en Truth Social, Trump acusó a Teherán de violar el alto el fuego al lanzar ataques el sábado en el estrecho de Ormuz, dirigidos, según dijo, contra un buque francés y otro británico, entre otros.

Un buque de CMA CGM "fue objeto de disparos de advertencia ayer (sábado)" en el estrecho de Ormuz, informó el grupo naviero francés a la AFP el domingo.

Irán promete respuesta al ataque contra un carguero

El Estado Mayor iraní prometió este lunes que va a "responder pronto" al ataque y decomiso por parte de la marina estadounidense de uno de sus cargueros, que trató de evitar el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

Así las cosas, a menos de dos días del final del alto el fuego, la incertidumbre reina sobre la eventual reanudación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, en la que Teherán todavía no ha decidido si participar.

Trump anunció el envío a Islamabad de una delegación estadounidense con el fin de intentar relanzar estas conversaciones de paz, pero Teherán ha expresado sus reservas.

El objetivo es poner fin de manera duradera a la guerra, lanzada el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses, y que se ha extendido por Oriente Medio dejando miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, y sacudido profundamente la economía mundial.

Edificio dañado tras los ataques israelíes nocturnos del 5 de abril que tuvieron como objetivo un barrio de la aldea de Burj Rahal, en el sur del Líbano. AFP

Irán nunca entregará el control del estrecho de Ormuz porque es un "derecho inalienable" de Teherán, dijo este lunes Ebrahim Azizi, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento.

"Irán decidirá el derecho de paso, incluyendo los permisos para que los buques transiten por el estrecho", algo que está a punto de quedar establecido por ley, añadió el político en declaraciones a la cadena británica BBC.

Según explicó, Irán presentará en el Parlamento un proyecto de ley, basado en un artículo de la Constitución, que abarca el medio ambiente, la seguridad marítima y la seguridad nacional, y "las fuerzas armadas lo implementarán".

Irán reabre los aeropuertos de Teherán

Por otro lado, Irán reabrió los principales aeropuertos de la capital Teherán, Imán Jomeini y Mehrabad, informó la autoridad de aviación del país, tras varias semanas de cierre debido a la guerra con Israel y Estados Unidos.

"Se dio la autorización para los vuelos con pasajeros en el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini y en el Aeropuerto Mehrabad" a partir de este lunes, indicó la Organización de Aviación Civil en un comunicado, citado por la agencia ISNA.

Con información de EFE y AFP