España pedirá a la UE que rompa su acuerdo de asociación con Israel y eleva así la escalada diplomática

España pedirá mañana martes a la Unión Europea (UE) que “rompa” su acuerdo de asociación con Israel, al considerar que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu “viola el derecho internacional” con sus campañas bélicas, anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante este anuncio, se generaron tensiones internas en la UE, al tiempo que el ministro de Exteriores israelí se pronunció defendió los intereses y vínculos de su país.

“Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel”, porque un gobierno “que viola el derecho internacional (...) no puede ser socio de la Unión Europea”, dijo Sánchez en un mitin electoral en la región de Andalucía. Israel respondió a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, quien en un mensaje en español en la red social X, dijo que su país no aceptará una “lectura hipócrita” del gobierno de Sánchez, al que acusó de “antisemitismo”.

“No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de [Recep Tayyip] Erdogan, Venezuela de [Nicolás] Maduro”, escribió el canciller israelí. “Un gobierno”, prosiguió Saar, que “recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo”.

“No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez”, puntualizó.

Saar se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra del Ejecutivo español en el último mes por su posición de no participación en la guerra contra Irán.

El pasado 10 de abril, Exteriores de Israel anunció que representantes españoles no podrán acceder al Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza por su “sesgo antiisraelí tan flagrante”.

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel entró en vigor en el año 2000, e incluye una cláusula que supedita la relación al respeto de los derechos humanos.

España cuestionó por primera vez el acuerdo en febrero de 2024, cuando Sánchez y el entonces primer ministro de Irlanda enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea solicitando que evaluara si Israel cumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos tras el inicio de la guerra en Gaza.

Desde entonces, Sánchez ha ido elevando gradualmente su tono en este asunto, ahora con la guerra en el Líbano, hasta llegar a la declaración de ayer, después de que el viernes Irlanda, Eslovenia y España enviaran una carta a la Comisión pidiendo que “en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores se debata la asociación entre la UE e Israel”.

Con información de EFE y AFP