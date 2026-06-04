Tensa sesión en el Parlamento por la Jutep: la oposición dice que fallo sobre Orsi estará "bajo sospecha"

El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) asistió este jueves a la comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes para debatir sobre su política de publicación de las declaraciones juradas, pero el debate se tornó tenso de inmediato, y la sesión pasaron a protagonizarla los diputados de la coalición republicana, quienes volvieron a cuestionar lo que entienden como "debilitamiento institucional" del organismo por acciones que cometió la mayoría oficialista que conduce la institución. Todo esto, a horas de que la junta anticorrupción trate las seis denuncias que se presentaron contra el comportamiento del presidente Yamandú Orsi en la compra que hizo de la camioneta Hyundai (modelo Santa Fe), a una semana de asumir como mandatario, con un descuento de US$ 25 mil, y que tras la polémica este martes decidió donarla a la ANEP.

En una conferencia posterior esta tarde, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que las irregularidades de las que son responsables, a su criterio, la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y el vicepresidente Alfredo Asti —y que el director por la oposición, Luis Calabria, denunció tiempo atrás ante el Partido Nacional—, han llevado a una "situación muy grave". Y que la situación era ya "incontenible a esta altura" y "sin retorno".

"Estamos asistiendo a un proceso que nos preocupa mucho, que tiene que ver con la declaración jurada del presidente de la República y que el directorio de la Jutep se va a abocar a analizar", agregó Abdala: "Y la Jutep no da garantías y a nadie le permite alentar la expectativa de que este problema institucional se pueda solucionar", añadió.

Lo que quieren los blancos, dijo este diputado, es que "la Presidencia de la República, que es más que Yamandú Orsi, salga fortalecida". "No dudamos de la honradez de nadie, tampoco del presidente de la República —dijo—, pero nos parece indispensable que haya un proceso cierto, creíble y confiable en la Jutep en relación a la evolución patrimonial del presidente y a su declaración jurada, y la Jutep no da garantías ni certezas de que esto pueda ser así". Y concluyó: "Cualquiera sea su pronunciamiento, que no sabemos cuál será, estará bajo sospecha o será muy fácil dudar o tendrá una dosis de fragilidad o debilidad incuestionable".

La oposición no se quedó allí, porque el diputado blanco Juan Martín Rodríguez aprovechó para cuestionar que, entre la delegación presente de la Jutep, había una funcionaria —en pase en comisión— encargada de estudiar las declaraciones juradas, que es además militante frenteamplista.

La “JOFEP” (Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública), o JUTEP (para que no se enojen los Legisladores del Gobierno), colocó a una militante del FA (que NO es funcionaria de la Junta), a cumplir tareas en la sección que tiene a cargo el estudio de las Declaraciones Juradas… pic.twitter.com/LZ0xcXEsI3 — Juan M. Rodríguez 7️⃣1️⃣ (@_RodriguezJuan_) June 4, 2026

"La “JOFEP” (Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública), o JUTEP (para que no se enojen los Legisladores del Gobierno), colocó a una militante del FA (que NO es funcionaria de la Junta), a cumplir tareas en la sección que tiene a cargo el estudio de las Declaraciones Juradas", publicó luego el diputado, en su cuenta de X.

El colorado Gabriel Gurméndez sostuvo, por su parte, que daba por sentado que el organismo antepone "los criterios partidarios o políticos a los intereses de transparencia y custodia de la ética pública".

En respuesta, en representación del Frente Amplio, el diputado Mariano Tucci afirmó que insistía que había "una actuación absolutamente transparente por parte de las autoridades de la Jutep", entre los que incluyó a Calabria.

"Esto es un triunvirato, y además es muy raro, porque se cuestiona, se golpea, se lacera su credibilidad pero se mantiene a su director allí", criticó.