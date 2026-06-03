Jutep dará "prioridad absoluta" a estudio de la camioneta de Orsi y se propondrá discutir críticas al organismo

La polémica que persigue desde hace días al presidente Yamandú Orsi, a partir de que se conociera que obtuvo un descuento de US$ 25.000 por la compra de la camioneta Hyundai adquirida una semana antes de asumir —y que ahora será donada a la educación pública—, se mantendrá en agenda durante un buen tiempo, en la medida en que, como informó El País la semana pasada, la Junta de Transparencia y ética Pública (Jutep) analizará la actuación del jefe de Estado en este tema.

La junta anticorrupción, de hecho, ya tiene previsto abordar las (al menos) tres denuncias anónimas que ingresaron la semana pasada solicitando que se analice la conducta del mandatario —que estos días fue dando a conocer, por etapas, distintas aclaraciones sobre el episodio— en su próxima sesión. Esta tendrá lugar el próximo viernes —ya que su directorio tiene que comparecer ante el Parlamento este jueves—, y que tiene este asunto en el orden del día.

El vicepresidente de la institución, el dirigente frenteamplista Alfredo Asti, dijo a El País que el próximo paso será "darle vista al denunciado", es decir, al presidente de la República, para que "aclare (la situación) o dé su visión del tema".

"Luego, en función de lo que aporten los estudios del servicio jurídico y de las aclaraciones que haga el denunciado —siguió Asti—, se tomará una resolución".

Esto puede llevar un tiempo, pero lo que propondrá el vicepresidente de la Jutep —y que contará con el visto bueno del director por la oposición, el nacionalista Luis Calabria, según supo El País— es que el asunto sea priorizado, atendiendo a la importancia de lo que está en juego.

"Seguramente lo prioricemos, dada la notoriedad del caso y la jerarquía del denunciado, aunque esto no se resolverá de un día para el otro. Pero desde mi puno de vista —subrayó—, y aunque tenemos muchas denuncias que corresponden al período anterior, por lo menos desde mi punto de vista tiene una prioridad absoluta, teniendo en cuenta quién es el denunciado y el impacto que ha tenido este hecho en la opinión pública".

El fallo es esperado con expectativas por el propio Orsi, que en un video que divulgó este lunes de noche anunció que aguardaría por su pronciamiento: "Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo". Al otro día, sin embargo, fue que anunció —en un encuentro con periodistas en el que participó El País— que la camioneta modelo Santa fe —evaluada en unos US$ 79.800 en 2025, pero finalmente comprada a través de un giro de US$ 15 mil, más la entrega de su vehículo anterior y otro que había sido donado durante la campaña— será donada a la Administración Nacional de Educación Pública.

Una respuesta a las críticas

En las últimas horas, dirigentes de los partidos Nacional y Colorado han cuestionado duramente a la Jutep, por estar, a su criterio, "politizada". La postura crítica con el oficialismo de este organismo se acentuó —hasta tal punto de pedir la renuncia de su presidenta, Ana Ferraris— cuando respaldó, a principios de noviembre del año pasado, el accionar del presidente de ASSE, Andrés Danza —denunciado por ejercer como médico en centros privados al tiempo que dirigía el prestador público de salud.

"Para nosotros —dijo este miércoles el senador colorado, Andrés Ojeda— lo que diga la Jutep no vale nada. Es como si lo dijera un comité de base".

Lo mismo sostuvo esta semana Javier García, senador blanco, también en rueda de prensa: "¿Quién le cree a la Jutep? Si el Frente Amplio se tiene que esconder en la Jutep, donde ya va con el resultado visto, es porque le cuesta defenderse ante la gente".

Por estas y otras expresiones de más actores de la coalición republicana, Asti propondrá en el directorio que el organismo haga un pronunciamiento. "Veremos si es o no de recibo que la institución saque alguna declaración, no por nosotros, sino por la propia junta —dijo el vicepresidente de la Jutep—. Porque de esta manera se está desprestigiando el organismo, y así es muy difícil. Y además, y esto lo digo a título personal, es algo completamente injusto".

Sobre qué se puede esperar de su fallo en este caso, también opinó el presidente del Frente Amplio, entrevistado este martes por el programa Arriba Gente, de Canal 10. "La Jutep tiene la totalidad de la información, y seguramente no va a haber ninguna falla ética", confió Fernando Pereira.