Blancos con una estrategia de "firmeza" y "cautela", y matices en los colorados ante polémica por camioneta de Orsi

Desde el sábado al mediodía, los referentes de la coalición republicana mantienen un intercambio constante ante un problema que ha impactado en la imagen del presidente Yamandú Orsi y de su gobierno: la forma en que adquirió su camioneta Hyundai, la que ayer, como informara El País, decidió donar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Inicialmente, debido a las implicancias institucionales de la polémica, diversos legisladores y líderes de los partidos Nacional y Colorado optaron por aguardar con cautela el desarrollo de los hechos. Pero a medida que han pasado las horas, son más los que han decidido empezar a hablar.

Las fallas a nivel de comunicación en relación a cómo el presidente adquirió la camioneta Hyundai a una semana de asumir como mandatario, cómo y por qué obtuvo el descuento, cuánto al final pagó por ella —una transferencia de US$ 15 mil, más un vehículo que había recibido como donación durante la campaña—, y por qué no declaró públicamente todo de entrada, influyeron con el paso de las horas en el posicionamiento de la oposición, en cuyas filas, de todos modos, siguen midiendo las palabras.

La oportunidad política que este caso ha generado para los partidos opositores fue reconocida de inmediato por sus integrantes, aunque más preocupó la "extrema gravedad" de lo ocurrido, las sucesivas omisiones de información y el impacto en el sistema político que puede generar esto a futuro.

"Institucionalmente es bien grave", dijo ayer en rueda de prensa el senador Javier García, luego de la reunión de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional en donde, según señalaron fuentes políticas a El País, los blancos debatieron acerca de cómo dar los siguientes pasos, y acordaron hacerlo con "firmeza", pero manteniendo la "cautela". De esta forma, se resolvió exigir al gobierno que, con "seriedad y transparencia", presente en sociedad "toda la documentación" que explique la operación por la cual se adquirió una camioneta valuada en el mercado en unos US$ 79.800.

Entre los colorados el criterio está algo dividido, porque mientras quienes siguen al senador Andrés Ojeda han sido la punta de lanza —exigiendo al gobierno que aclare lo sucedido en un pedido de informes que cursó el diputado Felipe Schipani a Presidencia— algo más cauto se han mostrado los integrantes de la agrupación del senador Pedro Bordaberry, que declaró este martes a Radio Sarandí que consideraba que lo mejor era no alimentar "más el asunto", ya que de esa forma se estaría "apoyando al Uruguay".

Con la decisión de donar la camioneta Santa Fe (híbrida) a la ANEP, algunos dirigentes opositores entienden que ello puede contribuir a bajar la confrontación en la "esfera pública", pese a que siguen habiendo "preguntas" que responder. En su cuenta de X, Schipani buscó dejar en claro esto último, ya de entrada, al cierre de esta edición: "Es infantil creer que donando la camioneta a ANEP el tema queda aclarado o cerrado".

La situación "incómoda" en filas del FA

No ha sido un momento fácil, tampoco, para la bancada frenteamplista, al punto que, en los pasillos del Parlamento, según supo El País, algunos han transmitido su "consternación" ante las inseguridades del presidente, y sus mensajes contradictorios que dio desde el momento que se divulgó la primera incongruencia en su declaración jurada.

El presidente del Frente Amplio, Ferando Pereira, reconoció ayer en declaraciones a Canal 10 que el asunto generaba "preocupación, porque hay un capital político en la izquierda, y también en el presidente Orsi, que es precisamente el de la transparencia y la honestidad". "Que Orsi es honesto y transparente no tengo la menor duda, pero además la gente lo tiene que tener claro y para eso hay que aclararlo sólidamente".

El dirigente admitió, además, que entendía que las explicaciones, al menos las del video divulgado el lunes en la noche, se demoraron "un poco".